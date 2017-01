Radevormwald: 17 Rader Wünsche für das neue Jahr

Radevormwalder blicken 2017 positiv entgegen. Einige haben uns ihre Wünsche auch für die Stadt mitgeteilt. Themen sind eine sichere Zukunft für den Mittagstisch, eine weitere Aufbruchstimmung und ein weiteres Zusammenwachsen. Von Flora Treiber

Die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Radevormwald-Châteaubriant, Erni Huckenbeck, freut sich auf 2017. "Ich wünsche mir, dass Rade sich weiterhin so gut entwickelt und aufblüht. Außerdem wünsche ich allen Bürgern und unseren Freunden in Frankreich Glück, Gesundheit und Frohsinn", sagt sie.

Michael Teckentrup, Vorsitzender des Kulturkreises, wünscht sich für 2017 mehr Zeit. "Einfach mal durchatmen und mehr Zeit für sich selbst und die Familie haben", sagt er.

Der Neujahrswunsch von Ingo Schwarz, Autor und Organisator der Rader Comedy-Show, richtet sich ganz pragmatisch an das Publikum des Kulturkreises: "Ich wünsche mir, dass wir alle eine gute Zeit bei der sechsten Comedy-Show haben und viel zusammen lachen."

Bert Fastenrath, Leiter der Musikschule, wünscht sich, dass es den Demokratien in Europa gelingt, dem Rechtspopulismus Einhalt zu gebieten. "Die Gesellschaft muss zur Besinnung kommen. Und ich wünsche mir, dass die ,Demokratie der Nicht-wissen-wollen-Gesellschafft' ein Ende hat."

Pfarrer Philipp Müller wünscht sich für 2017, dass die Menschen in Radevormwald mutig und voller Gottvertrauen ihre liebgewonnenen Komfortzonen verlassen und aneinander Nächstenliebe üben. "Über all die Grenzen hinweg, die uns voneinander trennen. Für unsere Gemeinde und die sozialen Initiativen, wie dem Ökumenischen Mittagstisch oder ,aktiv55plus' wünsche ich mir, dass sie eine verlässliche Heimat finden, wo ihr Wirken wachsen kann. Für die Stadt Radevormwald wünsche ich mir politisch kreativ-innovative Entscheidungen, die die ökonomische Maxime ,There is no alternative' verwandeln in eine Maxime, die vor allem die Menschen im Blick behält."

Jochen Kersting, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendrings, wünscht sich für 2017 einen verstärkten Blick auf die Jugend. "Trotz finanzieller Probleme darf eine Stadt nicht an der Jugendarbeit sparen. Ich wünsche mir für Radevormwald und seine Jugendlichen integrative Angebote und Raum für neue Projekte und Ideen", sagt er.

Hiltrud Ritter ist seit 13 Monaten als Missionarin in Äthiopien unterwegs und wünscht sich, dass ihre Gesundheitsstation gut anläuft. "Ich wünsche mir für 2017, dass unsere Arbeit Routine bekommt und wir vielen Menschen helfen können", sagt sie.

"Ich wünsche mir für 2017, dass gegenseitige Wertschätzung und Fürsorge, nämlich sich für jemanden sorgen und um jemanden sorgen, eine große Bedeutung haben werden", sagt Katrin Pfeiffer, Kindergartenleiterin der Pusteblume, mit Blick auf ihren Kindergarten und das Zusammenleben in Radevormwald.

Marcus Strunk hofft für 2017 auf mehr Mut, Visionen und Geduld. "Mut dafür, immer neue und andere Wege zu gehen. Geduld, um Veränderungen in Rade mit Augenmaß zu begleiten und selbst geduldig anzustoßen, wo sie uns erforderlich erscheinen und Visionen für eine schönere Stadt zu entwickeln, die sich mit Geduld und Mut umsetzen lassen." Als Vorsitzender der Werbegemeinschaft wünscht er allen Einzelhändlern viele Kunden, die sich für den Weg in die Stadt und gegen die Angebote im Internet entscheiden.

Marina Weidner, Koordinatorin des Ambulanten Ökumenischen Hospiz, wünscht sich einen reibungslosen Umzug in die neuen Räumlichkeiten an der Kaiserstraße. "Wir hoffen, dass wir an unserem neuen Standort unsere Arbeit gut fortführen oder sogar ausbauen können."

Margot Grüterich, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, ist stolz darauf, dass sie dazu beitragen kann, Rade positiv weiter zu entwickeln. "Die Stadt Radevormwald ist schöner geworden. Dazu zähle ich moderne Medien und neue Mobilität. Die Zukunft kann man bekanntlich nicht voraussehen, aber man kann sie möglich machen. Hierfür gehören mutige Entscheidungen", sagt sie mit Blick auf 2017.

Anne Pieper wünscht sich für Rade einen Wochenend-Markt, der Besucher aus umliegenden Städten anzieht. "Kleine Standplätze könnten an Rader und Händler aus Nachbarstädten vergeben werden, so dass hier regionale Überschüsse aus dem Garten, kunsthandwerkliche Produkte, hausgemachte Marmeladen, Blumensträuße und Trödel verkauft werden könnte. Ich würde sofort mitmachen." Für die Zukunft wünscht sich die Designerin und Gartengestalterin, dass die umstrittene Anordnung der Parkbuchten in der Innenstadt wieder rückgängig gemacht wird.

"Ich wünsche mir, dass in der Welt ein friedliches Zusammenleben aller Menschen egal aus welcher Kultur, Religion oder Herkunft möglich wird. Für Radevormwald hoffe ich auf ein Zusammenwirken von Einheimischen, Zuwanderern und Flüchtlingen in gegenseitigem Respekt und mit Hilfsbereitschaft", sagt Malik Nasir Mahmood, Stadtratsmitglied und Leiter der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde.

Sebastian Schlüter, CDU Radevormwald, wünscht sich für die Menschen in Rade, "dass der Schwung und das Zusammengehörigkeitsgefühl der 700-Jahr-Feier noch lange erhalten bleiben".

Sandra Pahl, Schulleiterin der Sekundarschule, wünscht sich viele neue Schüler und Lehrer, die die Schule bereichern und dass Basis-Kompetenzen weiterhin gefördert werden.

Heike Ueberall, Tourismusbeauftragte der Wirtschaftsförderung, wünscht sich für 2017 Nachwuchs für die Rader Vereine. "Ihre Arbeit macht unsere Stadt lebens- und liebenswert. Hoffentlich finden wir noch mehr Ehrenamtler", sagt sie.

Günter Lambeck, die "gute Seele" des Rader Weihnachtshauses, hofft, dass die Kinder aus Rade nicht ihre Freude an Weihnachten verlieren.

