Radevormwald: 18 bis 20 Personen bei Sana isoliert

Die Zahl der Patienten, die sich mit Influenza (schwere Form der Grippe) oder mit dem Noro-Virus angesteckt haben, nimmt bundesweit zu. Zu kämpfen mit solchen Fällen hat auch das Sana Krankenhaus in Radevormwald.

"Natürlich geht eine solche Entwicklung nicht an unserem Haus vorbei", sagt der Medizinische Direktor und Chefarzt der Anästhesie, Dr. Reinhold Hikl. Er schätzt, dass in seinem Haus an der Siepenstraße in den vergangenen beiden Wochen meistens etwa 18 bis 20 Personen in einem besonderen Trakt isoliert werden mussten. "Der Einzelne verbleibt etwa zwei bis drei Tage in diesem Bereich, bis er andere nicht mehr anstecken kann", sagt Hikl.

Das Krankenhaus könne in einem solchen Fall auf vor langer Zeit initiierte Notfallpläne zurückgreifen. Die Flure der Stationen sind im Rader Krankenhaus in drei Bereiche unterteilt, die auch räumlich abgetrennt werden können. "Dadurch können wir auf diesen Stationen jeweils einen Isoliertrakt bilden, für den das Ärzte- und Pflegepersonal die jeweiligen hygienischen Vorbereitungen treffen kann", sagt Hikl. Dieses System gehe noch auf Johanniter-Zeiten zurück. Dadurch sei ein ausreichender Schutz gewährleistet. Das gelte auch die die Geriatrie-Station, bei der es manchmal schwierig sei, die Patienten mit den entsprechenden Vorkehrungen vertraut zu machen. "So schaffen wir das aber", sagt Hikl. Am Freitag vergangener Woche sei Guido Gerlach, Hygienemitarbeiter des Oberbergischen Kreises, zuletzt im Sana Krankenhaus gewesen und habe die entsprechenden Vorkehrungen kontrolliert und genehmigt.

Andere Patienten haben das Krankenhaus durch diese "Isolierbetten" aber bisher nicht abweisen müssen. Isoliervorkehrungen haben man auch für den Verdacht von Schweine- oder Vogelgrippe getroffen. Es gebe bei Patienten mit einem solchen Verdacht eine isolierte Wegeführung von außen in das Krankenhaus ohne Berührung zu anderen Bereichen.

