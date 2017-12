später lesen Schulen 2019 Sanierung an GGS Bergerhof FOTO: Wolfgang Scholl FOTO: Wolfgang Scholl 2017-12-28T17:37+0100 2017-12-29T00:00+0100

Mit der Mehrheit der Ratsmitglieder ist in der letzten Sitzung des Jahres ein Antrag der UWG-Fraktion abgelehnt worden, Laubengänge und Toiletten an der Grundschule Bergerhof (Lessingstraße) zu sanieren. Fraktionsvorsitzender Bernd-Eric Hoffmann hatte zuvor von einem schlechten Zustand der Anlagen berichtet. "Dort muss dringend etwas getan werden", sagte Hoffmann. Er habe die Sorge, dass eine Sanierung erst 2019 zu weiteren Schäden an den Gebäuden und damit auch zu höheren Kosten führen könnte.