So manch einer mag sich gestern Morgen verwundert die Augen gerieben haben: Von der GGS Stadt am Hohenfuhrplatz setzte sich gegen 9 Uhr eine wahre Kinderwanderung in Gang: Um die Eltern von der Arbeit des Fördervereins zu überzeugen, hat die Grundschule eine Zusammenarbeit mit dem Rader "Corso"-Kino ins Leben gerufen.