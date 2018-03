Eine 71-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag im Bereich der Oststraße Opfer eines Handtaschenraubes geworden.

Die Seniorin aus Rade ging gegen 16.50 Uhr von der Kaiserstraße aus auf einem an der katholischen Kirche vorbeiführenden Verbindungsweg in Richtung Oststraße. Kurz bevor sie die Oststraße erreichte, kam von hinten ein Mann angelaufen und entriss ihr die Handtasche. Die 71-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter machte anschließend kehrt und lief in Richtung Kaiserstraße davon.

Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 35-jährigen Mann mit schlanker bis normaler Statur und etwa 1,80 bis 1,85 Meter Größe. Bekleidet war er mit einer Jacke oder einem Anorak in der Farbe beige. Er trug schwarze Schuhe und eine rötliche Baseballkappe, unter der kurze dunkle Haare zu erkennen waren.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter Tel. 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

(wos)