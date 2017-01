Radevormwald: Ab sofort gibt es Karten für das Stück "Jenseits von Eden"

Die Theatersaison wird fortgesetzt mit einem Gastspiel des Rheinischen Landestheaters Neuss. Der Vorverkauf für das nächste Abo-Stück des Kulturkreises hat begonnen: "Jenseits von Eden" am Mittwoch, 1. Februar, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus. Karten gibt es ab sofort bei PBS sowie in der Stadtbücherei, wo auch die reservierten Karten abgeholt werden können. Eine Einführung zum Stück im Foyer beginnt um 19.10 Uhr.

Grundlage für das Theaterstück ist John Steinbecks Erzählung "Jenseits von Eden - es bleibt in der Familie". Diese große amerikanische Familiensaga umfasst eine Zeitspanne von der Mitte des vorletzten Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und erzählt die Geschichte der ungleichen Stiefbrüder Charles und Adam Trask. Beide buhlen um die Zuneigung und den Respekt ihres Vaters und erliegen den Reizen der mysteriösen Cathy, die ihren Einfluss auf die Brüder nutzt, um sie zu entzweien. Sie heiratet Adam und verlässt ihn und die neugeborenen Zwillinge, um sich ihren Lebensunterhalt in einem Bordell zu verdienen. Der Familienzwist überträgt sich auf ihre Söhne Aron und Caleb, die ebenfalls um die Liebe des Vaters ringen.

Caleb, in Hassliebe zu seinem Bruder verbunden, trifft eine folgenschwere Entscheidung, die die Ereignisse in einer modernen Version der biblischen Kainsgeschichte gipfeln lässt. Steinbeck spürt in seinem Epos der immerwährenden Frage nach, ob der Mensch gut oder böse ist und ob er die Wahl hat, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Berühmt wurde "Jenseits von Eden" vor allem durch Elia Kazans legendäre Verfilmung (1955) mit James Dean, die jedoch lediglich auf dem letzten Drittel von John Steinbecks monumentalem Epos basierte.

John Ernst Steinbeck (1902-1968) arbeitete als Autor und Journalist und war im Zweiten Weltkrieg auch als Kriegsberichterstatter tätig. 1940 erhielt er den Pulitzer-Preis für seinen Roman "Früchte des Zorns" und 1962 den Nobelpreis für Literatur. www.rlt-neuss.de

Mi. 1. Februar, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, Schlossmacherplatz.

(rue)