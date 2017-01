Radevormwald: "aktiv55plus" will 2017 viel erreichen

"aktiv55plus" will 2017 viel erreichen

Vereinskoordinatorin Kyra Springer, ihr Team und weitere Kooperationspartner arbeiten auf vielen Ebenen an der Weiterentwicklung der Arbeit. Für 2017 gibt es viele neue Ideen und Pläne, etwa eine Tanzveranstaltung für Senioren. Von Flora Treiber

Die Arbeit von "aktiv55plus" ist in den Köpfen der Radevormwalder angekommen. Der Trägerverein ist erster Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um Gesundheitsversorgung, Lebensqualität und Freizeitgestaltung in der zweiten Lebenshälfte geht. "Dass die Menschen bei uns anrufen und um einem Rat fragen, schmeichelt uns. Auch, wenn wir eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner in einer Sache sind, vermitteln wir dann den richtigen Kontakt. Bei uns ist grundsätzlich jeder erst mal richtig", sagt Kyra Springer, Koordinatorin von "aktiv55plus".

Sie ist mit der Entwicklung des Vereins in der Vergangenheit zufrieden und nimmt die vielen positiven Ereignisse aus 2016 mit in das neue Jahr. Die aktivierenden Hausbesuche hat das Team im vergangenen Jahr ausgebaut, auch der Reparaturtreff hat sich etabliert.

Durch engagierte Ehrenamtler hat sich dieses Angebot zu einem Selbstläufer entwickelt. Zweimal im Monat bringt der Reparaturtreff Alltagsgegenstände in Ordnung, stopft Löcher in Pullovern und stellt sich anderen technischen Problemen der Besucher.

Gut angenommen wurde 2016 auch die Rader Hilfsbörse. Sie vermittelt Ansprechpartner für ein soziales Miteinander oder Unterstützer für kleinere Aufgaben wie eine Begleitung zu Behörden oder Lebensmitteleinkäufen. Die Veranstaltungen zum Thema Demenz will "aktiv55plus" fortführen und 2017, wenn möglich, mehr Menschen erreichen. "Wir wollen eine Strategie erarbeiten, um noch mehr Zuhörer und Interessierte zu erreichen. Die Veranstaltungen waren teilweise schlecht besucht", sagt Springer. Ein Weg, um auf die Veranstaltungen aufmerksam zu machen, sind die Marktbesuche von "aktiv55plus". An Infoständen können Rader den ersten Kontakt zu dem Verein knüpfen. Diese Basisaufgaben werden 2017 weitergehen.

Relativ neu auf der Agenda des Trägervereins steht das WHO-Projekt "Age Friendly citys", zu dem Radevormwald seit 2016 gehört. Der Lenkungskreis, bestehend aus Vertretern der Stadt, des Demografieausschusses, des Seniorenbeirates und von "aktiv55plus", will dieses Jahr erste Ziele und konkrete Maßnahmen aus dem Projekt ableiten. Wichtig für die erste Hälfte des Jahres wird außerdem die zweite Bewerbungsrunde für das Förderprogramm Leader sein. "Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Interessen und Pläne mit Hilfe von Leader umsetzen können", sagt Springer.

Ganz neu wird 2017 eine Seniorentanzveranstaltung sein, die "aktiv55plus" organisiert. "Tanzen bringt neue Kontakte, Bewegung und Freude. Deswegen wollen wir endlich eine Tanzveranstaltung ins Leben rufen", sagt Kyra Springer.

Nach wie vor wird altersgerechtes Wohnen ein Tagesordnungspunkt bei dem Trägerverein sein, denn obwohl er selbst nicht die Ressourcen aufbringen kann, um ein eigenes Konzept zu entwickeln, entstehen immer wieder neue Ideen für alternative Wohnformen.

Wichtig für die kommenden Monate ist Kyra Springer, dass die Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern weiterhin konstruktiv und loyal verläuft. "Wir sind zu einem guten Team geworden - und das soll so bleiben. Ich freue mich auf die vielen neuen Aufgaben in diesem Jahr", sagt Springer.

Quelle: RP