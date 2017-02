Radevormwald: Als Bergisches Rheinland zur dritten Regionale

Rade könnte 2022 oder 2025 zum dritten Mal von einer Regionale profitieren. Die Stadt bewirbt sich mit 27 weiteren Kommunen als Teil der Kreise Oberberg, Rhein-Berg und Rhein-Sieg unter dem Titel Bergisches Rheinland - als östlicher Teil der Region Köln/Bonn. Einen Auftakt gab es bereits im Oktober in Lindlar im Energiezentrum :metabolon. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung hat sich einstimmig für das Projekt ausgesprochen. Bürgermeister Johannes Mans erklärte, dass die Stadt dieses Projekt nur mit zusätzlichem Personal schaffen könne. Sieben Regionen bewerben sich derzeit um die beiden Regionen-Zuschläge. Ein Ergebnis soll es im Frühsommer geben. Das Bewerbungs-Konzept der drei Kreises umfasst 114 Seiten. Stadtplanerin Elisabeth Böhmer bezeichnete das Projekt als "sehr anspruchsvoll".

Seit dem vergangenen Jahrzehnt werden vom Land Radevormwald Regionale-Projekte ausgeschrieben. Zusammen mit Wuppertal, Remscheid und Solingen hat Radevormwald durch das Wülfing-Museum Mittel der Regionale 2006 erhalten. Bei der Regionale 2010 als "Wasserquintett" mit der Kölner Region sind das Uelfebad und der umliegende Bereich aufgewertet worden. Die drei Kreise haben sich zusammengeschlossen und die Bewerbung abgegeben, um in unmittelbarer Nähe zu den Zentren der Rheinschiene (Köln, Bonn, Leverkusen) eine zukunftsfähige, ausbalancierte Entwicklung des Raumes sicherzustellen. Gefördert werden soll der ländliche Bereich in seiner Lebensqualität im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land. Wichtig ist die kreisübergreifende Kooperation.

Bernd Bornewasser (Grüne) lobte die Bewerbung, sieht aber Optimierungsbedarf. So sei von der Ost-West-Verbindung als Verkehrsweg in den Norden Oberbergs in dem Konzept keine Rede. "Rade kommt in den 114 Seiten nur dreimal kurz vor", sagte Bornewasser.

(wos)