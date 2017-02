später lesen Radevormwald Alte Eiche am Uelfebad wird gefällt FOTO: wos FOTO: wos Teilen

2017-02-13

Wahrscheinlich mehr als 100 Jahre steht zwischen der früheren Gaststätte "Heesmühle" und dem Fußweg von Unterste Uelfe bis zum Uelfebad eine Eiche. Ihr Wurzelbereich ist bei Arbeiten mehrfach angeschüttet worden. Das hat zu Beschädigungen geführt, so dass der Baum in einem kleinen Wäldchen mit Fichten am 11. März abgesägt wird.