später lesen Radevormwald Altenberger Licht brennt in Radevormwald weiter 2017-05-02T17:53+0200 2017-05-03T00:00+0200

Das Licht des Friedens brennt seit Dienstag in der katholischen Kirche St. Marien. Bevor es in Radevormwald seinen Platz gefunden hat, wurde es im Altenberger Dom entfacht und dort von vielen Mitgliedern katholischer Gemeinden in die eigene Kirche getragen. Aus Radevormwald waren 14 Katholiken in Altenberg, um das Licht abzuholen. Unter der Leitung von Regina und Mathias Lambert machte sich die Gruppe am Montag auf den Weg nach Altenberg, um dort einen Festgottesdienst mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und die Einführung des neuen Diözesanjugendseelsorgers Tobias Schwaderlapp mitzuerleben.