Radevormwald: An Weihnachten Kraft tanken fürs Jahr

Der katholische Pfarrer Marc D. Klein hat an den Feiertagen naturgemäß viel zu tun. Dennoch zählt die Adventszeit für den Geistlichen zu den Ruhepunkten im Jahr. Der Advent ist für ihn eine Zeit der Besinnung und inneren Einkehr. Von Wolfgang Weitzdörfer

Mancher wird sich schon mal gefragt haben: Was macht ein Pfarrer an Weihnachten? Natürlich hält er die Messen. Aber was macht er sonst noch so, in der vermeintlich "stillen" Zeit, die doch für die meisten Menschen zu den hektischsten Tagen des Jahres zählt? "Ich bin ja nun kein typischer Vertreter der normalen Bevölkerung, auch wenn es heutzutage wohl viel mehr Singles als früher gibt", sagt Marc D. Klein, Pfarrer im Pfarrverband Radevormwald-Hückeswagen. "Bei mir hat das ja nun einen etwas anderen Hintergrund", fügt er schmunzelnd an. Wieder ernst sagt er: "Ich bin ehe- und kinderlos, damit ich ganz für die Menschen da sein kann, wenn sie das wollen."

Auf der anderen Seite sehe er sich dadurch auch in einer privilegierten Situation: "So kann ich mich einfacher zur Besinnung rausziehen." Denn das ist die Advents- und Weihnachtszeit für Klein besonders: eine Zeit der Besinnung und inneren Einkehr. Der Advent ist für ihn zudem eine Zeit der bewussten Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. "Ich versuche, im Advent etwas weniger fernzusehen und dafür mehr zu lesen. Ich will die Routine hinterfragen, nicht alles so gedankenlos wie im Alltag machen." Dazu gehöre für ihn auch, die Wohnung adventlich zu schmücken - und weniger Süßigkeiten zu naschen: "Außer ein paar Nougathappen habe ich nichts im Haus. An den Feiertagen gibt es ja genug köstliches Essen." Ebenfalls Tradition hat bei Klein der Besuch eines Weihnachtsmarkts in der näheren oder weiteren Umgebung. In diesem Jahr ist der Pfarrer nach Essen gefahren. "Ich muss gestehen, dass ich Essen noch gar nicht kannte. Umso schöner war es dann für mich, im Advent in die Domstadt zu fahren und dort im Dom auch die Heilige Beichte abzulegen", sagt Klein, für den der Weihnachtsmarktbesuch auch mit dem Beobachten der Menschen und dem Aufnehmen der dortigen Stimmung verbunden ist. Die eigentliche Weihnachtszeit bedeutet für Klein dann in erster Linie Arbeit: "Die Christmette ist schon speziell, auch weil da eben viele Menschen in die Kirche kommen, die man dort sonst nicht antrifft." Die Weihnachtsromantik der Mette verlangt von ihm auch eine andere Herangehensweise an die Predigt. "Darauf muss ich durchaus Rücksicht nehmen", betont der Geistliche, der realistisch bleibt: "Ich will da jetzt aber auch nicht die Predigt des Jahres abliefern müssen. Mir geht es darum, die Glaubensgeheimnisse zu vermitteln, immer im Hinterkopf behaltend, was die Menschen bewegt."

Die eigentliche Predigtvorbereitung begann für Klein gestern. Da setzte sich der Pfarrer in sein Büro, zündete ein wenig Weihrauch und ein paar Kerzen an, um in die richtige Stimmung zu kommen. An den Feiertagen selbst bekommt er Besuch von seiner Mutter, die zuvor seine Schwester in New York besucht hat: "Das hat schon liebe Tradition. Für mich beginnt die eigentliche Weihnachtszeit dann nach der Familienmette am Nachmittag", sagt Klein, der nach eigener Aussage nicht fürs Dekorieren geboren ist. "Das klappt leider nicht immer so, wie ich es will. Und ich muss aufpassen, dass ich die Lichterkette nicht aus dem Fenster werfe." Mit einem Glas Sekt beschließt der Geistliche den Weihnachtsabend. Der erste Feiertag sei ganz anders: "Da sind die Kirchen meist leerer, aber es ist trotzdem schön und ergreifend." Am Nachmittag macht er sich Gedanken über die Predigt am zweiten Feiertag, ehe er gemeinsam mit seiner Mutter das traditionelle Fondue zu Abend isst. Der zweite Feiertag sei dann die Konsequenz aus Weihnachten, sichtbar durch den ersten Märtyrer, den Heiligen Stephanus: "Wir können daran sehen, wie reich wir durch Christus beschenkt sind - das wünsche ich mir und allen anderen zu Weihnachten", sagt Klein, für den das Fest ein Höhepunkt im Jahr ist, durch den der Mensch Kraft für das neue Jahr bekommen kann.

Quelle: RP