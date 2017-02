Radevormwald: Après-Ski-Stimmung bei Borbecker Hüttengaudi

Vom Rader Busbahnhof in den Winterurlaub, zumindest für einen Abend. Diese Idee setzte die Löschgruppe Borbeck am Samstag um. Das Feuerwehrteam der Außenortschaft hat in den vergangenen sechs Wochen den Schnee großer Plätze gesammelt und rund um das Gerätehaus in Borbeck aufgeschüttet. Entstanden ist eine Schneelandschaft, auf der eine Hüttengaudi stattfand.

Die Gäste aus der Innenstadt wurden mit einem Shuttle-Service am Busbahnhof abgeholt und später am Abend wieder nach Hause gebracht. Geklappt hat das reibungslos. "Wir sind total begeistert. Der Shuttle war pünktlich da, ein super Service. Von mir aus könnte die Hüttengaudi regelmäßig stattfinden", sagte Sandra Henning. Sie war mit ihren Freundinnen zu der Hüttengaudi gekommen. Den Dresscode "Schneeanzug" hatten die Frauen erfüllt. Für jeden Gast in Schneekleidung gab es nämlich ein Freigetränk auf Kosten der Feuerwehr. "Ich finde die Idee ganz toll. Hier steckt sehr viel Arbeit hinter, und das wissen wir zu schätzen", sagte Katja Röwer. Sie wollte mit ihren Freundinnen eine gute Zeit verbringen und durch die Nacht tanzen. Für die Musik sorgte während der Hüttengaudi DJ Marc.

Die Liebe zu Après-Ski haben die 17 Kameraden der Löschgruppe Borbeck in den vergangenen Jahren auf gemeinsamen Ski-Exkursionen entdeckt. "Wir verreisen mindestens einmal im Jahr zusammen, um Ski zu fahren. Die Stimmung bei einer Hüttengaudi ist immer toll, und was in Österreich funktioniert, klappt in Borbeck schon lange", sagte Organisator Ralf Höller. Das Gerätehaus, das ebenfalls mit Schnee zugeschüttet wurde, schiebt die Löschgruppe in den nächsten Tagen frei. Das Außengelände wird von alleine abtauen.

"Die Vorbereitung dieser Party hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber es hat sich gelohnt." Ralf Höller und seine Kameraden hatten für das Fest Schneemänner und Hügel geformt, auf denen sich die kleinen Gäste mit Schlitten vergnügten. Versorgt wurden alle Gäste mit österreichischer Backerbsensuppe und Leberkäse im Brötchen. "Wir wollten alles so authentisch wie möglich halten", sagte Ralf Höller.

In Borbeck ist der Zusammenhalt groß, denn die Feuerwehr wurde von der gesamten Nachbarschaft bei der Durchführung der Hüttengaudi unterstützt. An Streit um Lärmbelästigung ist in dieser Ortschaft nicht zu denken. "Wir ziehen an einem Strang und feiern zusammen. Das ist hier selbstverständlich." Die Einnahmen der Party wandern in die Kameradschaftskasse der Löschgruppe, um den nächsten Urlaub in ein Skigebiet zu finanzieren.

Das nächste Fest feiert die Löschgruppe im Sommer. Dann geht es bei einem Familienfest etwas ruhiger zu.

(trei)