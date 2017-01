später lesen Radevormwald Arbeiten im Parc de Château starten FOTO: kozinski FOTO: kozinski Teilen

2017-01-24

Als letzte bauliche Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird in diesem Jahr der Parc de Châteaubriant an der Hohenfuhrstraße sowie die Grünfläche um die Blutbuche an der Burgstraße aufgewertet. Um die Aufenthaltsqualität im Park zu verbessern, sollen neue Verweilmöglichkeiten entstehen. Außerdem werden Sichtachsen zu historischen Denkmälern und Kunstwerken geschaffen sowie eine inszenierende Beleuchtung der prägenden Elemente des Parks, berichtet der Umweltbeauftragte der Stadt, Matthäus Kozinski. Von Joachim Rüttgen