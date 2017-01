Radevormwald: Bauaufsichtsamt kann die Anträge wieder zeitnah bearbeiten

Nach der Entscheidung des Stadtrates, das Fachamt in der Stadt zu halten, sind zahlreiche Altverfahren abgeschlossen worden. Von Wolfgang Scholl

Jörn Ferner, Leiter des 2016 neu strukturierten Bauaufsichtsamtes, verzeichnet erste Erfolge: Bei den aktuellen Bauanträgen gibt es keine Rückstände mehr, und auch von den Alt-Anträgen und Alt-Verfahren sind zahlreiche bereits beendet. "Wir haben mit Michael Faubel als Ingenieur zu den beiden bisherigen Mitarbeitern eine weitere Kraft erhalten, die sich mit baurechtlichen Fragen sehr gut auskennt und auch schon früher große Erfahrung gesammelt hat", sagt Ferner. Zusammen mit den anderen Kollegen wurden bei aktuellen Bauanträgen Rückstände, die durch Krankheiten oder andere Personalprobleme entstanden waren, aufgearbeitet. Durch die aktuell gute Ausstattung sei man in der Lage, Bauanträge zeitnah zu bearbeiten und zu bescheiden. "Das gilt natürlich nur, so weit uns die notwendigen Unterlagen zur Verfügung stehen. Manchmal fehlen Nachweise, Unterlagen oder Pläne, und das Verfahren verzögert sich", sagt der Leiter der Bauaufsicht, der von einer guten Zusammenarbeit in seinem Team berichtet. Für die nächsten Wochen und Monate hat die Abteilung weitere Aufgaben. Die Landesbauordnung ist in großen Teilen geändert worden, und auch für die Sonderbauverordnung müssen zahlreiche Regeln in Zukunft beachtet werden. Für die nächste Zeit stehen deshalb Schulungen im PC-Bereich und bei zahlreichen, baurechtlichen Themen an. Die Sonderbauverordnung betrifft unter anderem Beherbergungs-, Versammlungs- und Verkaufsstätten und Hochhäuser und regelt zahlreiche Details wie Rettungswege neu.

Weitere Aufgabe ist die Aufarbeitung zahlreicher, noch nicht abgeschlossener Bauanträge. Die Zahl von bis zu 4000 nicht abgeschlossener Bauantragsverfahren stand 2016 im Raum. Deshalb war auch diskutiert worden, die Aufgaben an den Kreis zu übertragen.

Um aber die schnellen Verbindung in der Stadt zu halten und damit auch Wirtschaftsförderung betreiben zu können, hatte sich die Politik einstimmig für einen Verbleib in der Stadt entschieden und dem Amt den Auftrag erteilt, die Altfälle nach und nach abzuarbeiten. "Wir sind auch dabei auf einem Guten Weg", sagt Ferner. Die genaue Prüfung im Juli hatte ergeben, dass in 850 Fällen die Archivierung des Vorgangs noch ausstand und weitere 1800 Fälle noch inhaltlich zu bearbeiten waren. Inzwischen sind 450 Fälle zu den Akten gelegt und 300 Altverfahren beendet worden. In diesem Jahr sollen weitere folgen. "Wir können diese Fälle aber nur nach und nach und parallel zu den laufenden Verfahren und den Schulungen abarbeiten", sagt Ferner. Man sei weiter bemüht, so viele Fälle wie möglich abzuschließen.

Quelle: RP