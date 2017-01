Radevormwald: Bauern kritisieren höhere Steuer für Fleisch

19 Prozent Steuern auf tierische Lebensmittel: Das verlangt das Umweltbundesamt und sorgt damit bei den Bauern auch im Oberbergischen Kreis für Entrüstung. Ihr Argument: Hochwertige Lebensmittel müssten erschwinglich bleiben. Von Joachim Rüttgen

Das Umweltbundesamt fordert höhere Steuern von 19 Prozent auf tierische Lebensmittel. Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Oberbergischer Kreis, Helmut Dresbach, sieht darin eine Bevormundung der Bürger, die fatale Auswirkungen haben könnte. Schließlich seien Fleisch, Milch und Eier nicht nur Lieferanten lebensnotwendiger Nährstoffe und Mikronährstoffe, sondern in ihrer optimalen Zusammensetzung kaum austauschbar. Es könne deshalb keine Lösung sein, diese hochwertigen Lebensmittel für große Teile der Bevölkerung unerschwinglich zu machen und sie so zu einer einseitigen Ernährung zu verleiten. Das Risiko, dass Verbraucher auf wertvolles Eiweiß, inklusive Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, zugunsten von mehr Fett und Kohlenhydrate verzichteten, sei zu groß. Dies sei nicht zu rechtfertigen. "Milch und Fleisch sollen für jeden zugänglich sein", fordert Dresbach.

Er empfiehlt, sich an die Ernährungshinweise der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu halten. Milch enthält wertvolle Nährstoffe, wie zum Beispiel Calcium. Fleisch ist Lieferant von Mineralstoffen wie Eisen, Zink, Selen und Vitaminen (B1, B6 und B12). Auch essenzielle Aminosäuren spielen nach Angaben des Vorsitzenden eine wichtige Rolle bei einer gesunden Ernährung und kommen in ausreichender Menge vor allem in tierischen Produkten vor. "Lebensmittel, die eine erhöhte Konzentration von essenziellen Aminosäuren enthalten, sind Fleisch, Käse und Eier", sagt der Vorsitzende. Wer lieber auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen wolle, käme an Sojaprodukten in Verbindung mit Nahrungsergänzungsmitteln kaum vorbei, würde dann aber den Import dieser Eiweißquelle unterstützen. "Mehr als zwei Drittel der weltweiten Agrarfläche sind Grünland", sagt der Vorsitzende und weist darauf hin, dass das Bergische Land von Grünlandwirtschaft geprägt ist. Diese Flächen könnten nicht zur Lebensmittelerzeugung genutzt werden - außer durch grasfressende Tiere wie Rinder und Schafe. Deshalb auch die Wiederkäuer immer wieder anzugreifen, sei kontraproduktiv, sagt Dresbach. Mit der Tierhaltung werde auch unsere Kulturlandschaft im Bergischen erhalten. Es müsse jedem klar sein, dass eine Hochleistungskuh den Liter Milch umweltfreundlicher erzeuge, als eine mit wenig Leistung, denn der Methanausstoß pro Kilo Milch sei dann deutlich geringer.

FOTO: orthen

"Wir wünschen uns schon eine bessere Wertschöpfung der Produkte, aber diese sollte den Bauern in der Region zugutekommen und nicht dem Finanzminister", sagt Dresbach. 2014 stammten sieben Prozent der deutschen Gesamtemissionen an Treibhausgasen aus der Landwirtschaft. Allein das Achtfache, 57 Prozent, der Emissionen kommen beispielsweise aus der Energiewirtschaft (39 Prozent) und aus dem Verkehr (18 Prozent). Weitere Informationen im Internet: www.situationsbericht.de

