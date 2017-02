Radevormwald: Begegnungszentrum am Schlossmacher

Vertreter zahlreicher Vereine und Gruppierungen trafen sich am Donnerstag im "Comeback" am Schlossmacherplatz mit Klaus Giesen vom Hauseigentümer Contec und Bürgermeister Johannes Mans, um sich das Haus anzuschauen. Von Wolfgang Scholl

Die Stadt möchte Vereinen und anderen Institutionen und damit auch den Bürgern ein Haus der Begegnung zur Verfügung stellen. Damit sich Vertreter der Interessenten das Haus mit Kellergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss einmal eine Vorstellung von der Immobilie machten konnten, hatte Johannes Mans zum Ortstermin eingeladen.

"Es gibt eine Absprache mit dem derzeitigen Pächter, dass er kurzfristig auszieht", erklärte Klaus Giesen. Der Pächter habe für sein Café einige andere Immobilien im Visier. Konkret bedeutet das, dass Giesen den Vereinen einen Plan zur Verfügung stellt, damit die jeweiligen Vorstände beraten können, ob ein Einzug in dieses Haus für sie interessant sein könnte.

FOTO: wos

FOTO: wos

Das Haus hat im Keller eine Fläche von etwa 120 bis 130 Quadratmetern. Über einen Durchbruch könnte ein Beratungsbüro entstehen, das auch Rollstuhlfahrer nutzen könnten. Das Erdgeschoss mit 170 Quadratmetern ist das Zentrum Gebäudes direkt am Schlossmacherplatz. Es ist barrierefrei nutzbar. Anders ist dies im Obergeschoss, in dem wohl Büros entstehen könnten.

"Wir haben als Stadt Gespräche mit Klaus Giesen und Contec geführt und könnten das Haus langfristig anmieten. Die Mietzeit könnte am 1. April beginnen. Möglich ist auch eine Kaufoption der Stadt für einen späteren Zeitpunkt", sagte der Bürgermeister. Mit dem Umbau im Keller- und Obergeschoss könnte zeitnah auch schon vor Vertragsbeginn gestartet werden, erklärte Giesen.

Mit bei der Besichtigung waren auch Karin Schmidt und Bernd Hermann vom Radevormwalder Mittagstisch. Beide haben in der kommenden Woche noch ein Gespräch mit dem Presbyterium der Lutherischen Kirchengemeinde, um die Entscheidung für Annahme oder Ablehnung des Kaufangebots für Teile des Wartburghauses mitzuteilen. "Wir werden jetzt mit Vorstand und Stiftung sprechen", sagte Hermann, der besonders die Erdgeschossfläche als geeignet ansieht. Für Kyra Springer, Koordinatorin von "aktiv55plus", ist es Bedingung, dass es einen barrierefreien Beratungsraum gibt. Ein Büro im Untergeschoss wäre ausreichend. Vom Zeitrahmen her könnten sich diesen Raum zahlreiche Vereine teilen, zum Beispiel auch die Suchtberatung der Diakonie des Evangelischen Kirchenkreises Lennep, die derzeit ebenfalls noch im Wartburghaus ihre Beratungsstunden abhält. Auch der Ortsverband im Sozialverband VdK könnte den Raum für seine Beratungen an jedem ersten Freitag im Monat nutzen. Gesprochen worden ist auch über die Ausweitung der Nutzung der Flächen im Erdgeschoss. Der Mittagstisch könnte vielleicht den Dienstag und Freitag bekommen, während der Bürgertreff der Ökumenischen Initiative (ÖkuIni) dort an den anderen Tagen ein Begegnungscafé für Senioren einrichten könnte. Überlegungen werden deshalb angestellt, die ÖkuIni vom Bürgerhaus mit in das Begegnungszentrum zu ziehen.

"Überlegen könnte man zum Beispiel, den heutigen Bürgertreff im Bürgerhaus eines Tages der Volkshochschule anzubieten", sagte der Bürgermeister. Das seien aber derzeit noch Überlegungen, weil erst die Verträge unterzeichnet werden müssten. "Ich sehe für diese Variante im Stadtzentrum einen guten Weg", sagte Mans, der versprochen hatte, zum Beispiel dem Mittagstisch und auch der Volkshochschule zu helfen, geeignete Räumlichkeiten zu finden. In der Verwaltung war die Idee entstanden, ein Begegnungszentrum mit zahlreichen Angeboten in der Stadt zu installieren.

