Radevormwald: Bei Hardt & Pocorny soll neues Leben rein

Noch hat sich auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik in Dahlhausen wenig getan. Seit Anfang 2015 ist Avantage-Immobilien Eigentümerin der Fläche, auf der es acht weitere Eigentümer gibt. Das Areal ist in der Entwicklung, heißt es. Von Joachim Rüttgen

Immer wieder fragen Leser nach dem aktuellen Stand auf dem Gelände des ehemaligen Textilunternehmens Hardt & Pocorny in Dahlhausen. Anfang 2015 hatte die Firma Avantage Immobilien aus Wuppertal die Industriebrache als neue Eigentümerin übernommen. Damals suchte Geschäftsführerin Isabell Schmidt neue Ideen für eine Gesamtkonzeption. Auf Anfrage unserer Redaktion hießt es jetzt, dass man sich noch immer in der Entwicklungsphase befinde, sich das Areal aber als sehr schwierig erweise. "Wir stehen mit verschiedenen Abteilungen bei der Stadtverwaltung in Kontakt und versuchen gemeinsam, Lösungen zu finden", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Noch sei aber nichts spruchreif. Auch Verträge seien noch nicht unterzeichnet worden.

Im Dezember 2016 hatte die Stadtverwaltung im Fachausschuss mitgeteilt, dass Radevormwald in den "Flächen.Pool NRW" aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um ein neues Programm des Landes, um brachliegende Flächen mit Leben zu füllen. Vier Flächen in der Bergstadt stehen auf einer Liste - darunter auch die ehemalige Firma Hardt & Pocorny. Jessica Hupe von Flächen-Pool NRW hatte damals erläutert, dass es sich bei dem Areal um eine Fläche von 3,4 Hektar handelt. Es gebe acht Eigentümer und einen Haupteigentümer (Avantage). "Die Gebäude stehen teils unter Denkmalschutz", sagte sie. Nun würden Mieter gesucht und ein Gesamtkonzept erarbeitet.

Isabell Schmidt hatte gegenüber unserer Redaktion im Juli 2015 geäußert, dass sie für viele Ideen offen sei. Sie könnte sich zum Beispiel eine Nutzung für den Freizeitbereich in Kombination mit Übernachtungsmöglichkeiten, aber auch bedarfsgerechtes Wohnen vorstellen. Dass sich rein sichtbar noch nicht viel getan hat - und das monieren einige Leser immer wieder - hatte die Geschäftsführerin vor anderthalb Jahren damit erklärt, dass es sich in Teilen um denkmalgeschützte Bereiche handelt.

"Flächen.Pool NRW" hatte im Dezember im Fachausschuss mitgeteilt, dass sich Radevormwald derzeit in der Findungsphase befinde, an der sich im besten Fall eine Kooperationsvereinbarung mit den Eigentümern anschließt. In der Qualifizierungsphase gehe es dann um die Nutzung und die Entwicklungsperspektiven für die Brachflächen. Dabei will das Projekt "Flächen.Pool" Gewerbe nicht verhindern, auch wenn der Trend eindeutig dahingehe, dass das Wohnen eine immer größere Bedeutung für Brachflächen bekommt, hatte Barbara Eickelkamp im Fachausschuss betont. Es sei immer auch ein stückweit die Entscheidung der Stadt, wohin der Weg führt.

Quelle: RP