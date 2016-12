Radevormwald: Besserer Brandschutz im Bürgerhaus

Etwa eine Million Euro wird die Stadt im kommenden Jahr für mehr Sicherheit im Bürgerhaus ausgeben. Ohne diese Arbeiten müsste das Haus demnächst geschlossen werden. Eingebaut werden auch zahlreiche Schutztüren. Von Wolfgang Scholl

Alarm hat die Stadtverwaltung in diesem Jahr für das Bürgerhaus geschlagen. Prüfer hatten Mängel am Brandschutz der großen Veranstaltungsstätte festgestellt und mit einer Schließung gedroht, wenn es nicht zahlreiche Veränderungen gibt.

Insgesamt wird die Stadt, wenn der Haushalt 2017 von der Kommunalaufsicht in Gummersbach freigegeben ist, etwa 1,1 Millionen Euro in die Planung und die Erneuerung einsetzen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr ausgeschrieben werden. Mit dem Start wird zum 1. Juni 2017 gerechnet, damit die bis Ende Mai gebuchten Veranstaltungen stattfinden können. Erneuert wird im Zuge der Arbeiten im gesamten Haus die Brandmeldeanlage. Sie ist inzwischen in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die heutigen Ansprüche.

Die Arbeiten werden in verschiedene Abschnitte aufgeteilt, da das komplette Bürgerhaus von den Defiziten betroffen ist. "Wir müssen für alle Bereiche Brandschutzabschnitte bilden, die die Sicherheit der Mitarbeiter und der Besucher erhöhen werden", sagt Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes im Rathaus. Das bedeutet, dass zum Beispiel im Treppenhaus des Bürgerhauses auf den einzelnen Etagen neue Brandschutztüren eingebaut werden müssen. Im Eingangsbereich ist davon das kleine Häuschen betroffen, in dem die Eintrittskarten ausgegeben werden. "Jeder Bereich, jedes Geschoss, wird für sich abgeschottet", sagt Ulrich Dippel. Das gilt damit auch für die Aufgänge zum Foyer und hinter und neben der Bühne. Im großen Saal müssen die beiden Türen neben der Bühne verbreitert werden, damit die Besucher im Notfall sicherer das Haus verlassen können.

Entschieden worden ist auch, dass die Kapazitäten im Bürgerhaus vergrößert werden. Auf der Seite zum Innenhof wird nach längerer Diskussion und erneuter Initiative der UWG-Fraktion ein zweiter Rettungsweg mit einer Außentreppe angesetzt. "Bei den Arbeiten zum Konjunkturprogramm des Bundes vor einigen Jahren waren die Fenster erneuert worden. Bei dieser Aktion ist an einem der beiden Aufgänge zum Foyer damals schon eine Außentüre eingebaut worden. Diese können wir jetzt nutzen", sagt der Bauamtsleiter. Durch diesen weiteren Rettungsweg können 675 statt 475 Besucher eine Veranstaltung besuchen. Das bedeutet nicht, dass diese 675 Besucher auch einen Sitzplatz im großen Saal finden werden. Der Raum ist weiter mit 475 aufgestellten Stühlen ausgereizt sein. Brandschutzabschnitte müssen auch in den Jugendräumen, für den Mehrzweckraum, die Stadtbücherei und den Bürgertreff gebildet werden. Dazu kommt, dass offene Schlitze für Rohre und Leitungen geschlossen sowie die bisherigen Brandschutzklappen ertüchtigt werden müssen. Dabei müssen die Handwerker auch an zahlreichen Stellen in den Decken tätig werden - allerdings nicht im großen Saal. "An den Decken ist nach den neuen Bestimmungen der Brandschutz ebenfalls nicht mehr gesichert", sagt Dippel. Das gelte auch für die Decken in den verschiedenen Toilettenanlagen.

Während die Arbeiten im großen Saal in einem Prozess durchgezogen werden sollen, damit er ab Oktober wieder genutzt werden kann, werden die in den anderen Bereichen nach und nach erledigt. "Der Rest wird wie beim Einbau der Fenster vor einigen Jahren im laufenden Betrieb stattfinden", sagt Dippel.

Quelle: RP