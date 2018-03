später lesen Radevormwald Betriebshof wird Schild am Uelfebad neu aufstellen FOTO: scholl FOTO: scholl 2018-03-05T18:09+0100 2018-03-06T00:00+0100

Ein Schild ist am Uelfebad vor einigen Tagen umgeknickt. Es weist normalerweise den Fahrern, die die Mühlenstraße talwärts gefahren sind, über die L 414 den Weg entweder in die Wupperorte oder in Richtung östliche Innenstadt oder nach Önkfeld und Remlingrade.