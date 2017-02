Radevormwald: Blonduella und die Hoppelhäschen

Mit etwa 200 Gästen feierte die RKG in der Grundschule Stadt ihre große Gala-Sitzung, die viele Höhepunkte hatte. Von Flora Treiber

Das Prinzenpaar und sein Gefolge marschierte pünktlich in die Aula der Grundschule Stadt ein und eröffnete die große Gala-Sitzung der 1. großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (RKG). Prinzessin Denise und Prinz Ludovic haben bereits viele Auftritte hinter sich und waren am Samstag froh, endlich die eigene Gala-Sitzung in ihrer Heimat zu feiern.

Bis zum Zug durch die Rader Innenstadt sind es nur noch zwei Wochen und die Aufregung steigt. "Wir feiern fast jeden Abend und sind richtig in Stimmung", sagte Prinz Ludovic. Seine Eltern begrüßte die RKG-Präsidentin Heidi Scherer auf Französisch, denn Gastfreundschaft steht bei der RKG an erster Stelle. Das merkte auch der "Pfundskerl" Kai Kramosta, der Samstag als erster Büttenredner auf der Bühne stand. Ihm schmiss man ein Eurostück aus dem Publikum entgegen. "Rade ist heute wieder so großzügig", sagte der Comedian, dessen Stärke die Nachahmung von Reiner Calmund ist. Das diesjährige Prinzenpaar bezeichnete er als "das schönste, das Rade je gesehen hat".

Schöne Prinzenpaare gibt es aber auch in Wuppertal und Solingen. Beide waren am Wochenende zu Gast in Radevormwald und ließen ihre Tänzerinnen die Beine für die RKG-Gala schwingen. Zu den wichtigsten Programmpunkten gehörten außerdem "Ne Kleinkarierte" alias Elmar Malburg und "Blonduella", die eigentlich Beate Theunissn heißt und aus Wipperfürth kommt. "Ich freue mich auf alle Gäste, aber Blonduella haben wir alle noch nie live erlebt und fiebern ihrem Auftritt besonders entgegen", sagte Isabell Houben, RKG-Mitglied und Organisatorin der Gala-Sitzung. Auf Blonduella freute sich auch Dirk Finger, Prinz der letzten Saison und Mitglied von "Rua Kapaaf". "Sie wird sicherlich eines der Highlights sein", sagte er.

Relativ neu und noch unbekannt sind die "Hoppelhäschen" der RKG. Das Männerballett hat sich letztes Jahr gefunden und wird von Prinz Ludovic angeführt. Ihr Auftritt stimmte die Radevormwalder richtig ein. Walter und Walter, oder auch die "Party Colonias" drehten die Stimmung am Ende der Gala-Sitzung dann noch einmal so richtig auf, als sie die beliebtesten Songs des Karnevals spielten. "Wir haben noch bis spät in die Nacht getanzt", sagte Isabell Houben nach der Gala-Sitzung.

Mit der Resonanz ist die RKG dieses Jahr zufrieden. Die Anfänge der Gala-Sitzung waren vor einigen Jahren schwer, aber mittlerweile geht es bergauf. "Wir sind froh, dass wir mit so vielen Radern feiern können", sagte Mareike Betz-Dmuß, Kassiererin der RKG. Moderatorin Heidi Scherer brachte das Publikum lustig durch den Abend. "Karneval in Rade ist einzigartig, das ist doch klar", sagte sie. Denise und Ludovic tanzten als Prinzenpaar durch den Abend und freuen sich jetzt auf den Zug Ende Februar.

Quelle: RP