später lesen Radevormwald Bündnis 90/Die Grünen über "Gewalt an Frauen" 2018-03-05T17:58+0100 2018-03-06T00:00+0100

Während des "Rader Schaufensters" in der GGS Stadt am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, 11 bis 16 Uhr, baut Bündnis 90/Die Grünen einen Infostand zum Thema "Gewalt an Frauen" auf.