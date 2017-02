Radevormwald: Bürgermeister bettelt um Schlüsselübergabe

Es ging alles sehr schnell: Johannes Mans ging auf Prinzessin Denise zu - und schon hatte sie den symbolischen Schlüssel in der Hand. Die KGs RKG und Rua Kapaaf feierten gestern mit der Verwaltung im Rathaus. Von Wolfgang Scholl

Seinen Schlips verlor der Bürgermeister schon vor 11.11 Uhr an Martina Fild. Als um 11.11 Uhr die RKG mit dem Prinzenpaar Denise und Ludovic samt Gefolge und Tanzgarden einmarschierte, wirkte Johannes Mans als Gastgeber etwas nervös. Er ergriff sofort die Initiative und überreichte der Prinzessin ohne Aufforderung den Schlüssel. Gleichzeitig erklärte er: "Die Hose bleibt diesmal an." Mans sprach das vergangene Jahr an, als er als neuer Rathaus-Chef seine Hose gegen einen Rock eintauschen musste.

Die etwas überrumpelte Prinzessin berichtete ihm: "Wenn Du uns den Schlüssel nicht gegeben hättest, wir hätten Dich gefesselt." Die mehr als 70 Karnevalisten der beiden Vereine RKG Rot-Weiss, die in diesem Jahr das Prinzenpaar stellen, und Rua Kapaaf, hatten den Gästen der Verwaltung natürlich auch die Tanzgarden mitgebracht. Bevor die Mädchen ihre Tänze präsentierten, musste der Bürgermeister aufs Tanzparkett. Er wurde Mitglied der "Hoppel-Häschen" und musste mit den vier RKG-Männern zu "Lev Marie" der "Paveier" tanzen. Angeführt werden die "Hoppel-Häschen" von Prinz Ludovic. "Die Herren trainieren donnerstags um 20 Uhr", warb die Prinzessin, die von ihren Hofdamen Steffi Scharr und Isabel Houben tatkräftig unterstützt wurde.

Verkleidet folgten viele Rathausmitarbeiter dem Treiben der Karnevalisten und Tänzen und Zugabe-Tänzen der Garde. Timo Rosetta, Azubi im dritten Lehrjahr, durfte von Rua Kapaaf einen Orden in Empfang nehmen, weil der Kunterbund in diesem Jahr die Jugend in den Mittelpunkt gestellt hatte.

Bei der RKG ist auch das Wetter ein Thema. Vorsitzender Dominik Betz hat mehrere Wetter-Apps programmiert. "Für den Zug am Samstag sieht es wieder besser aus", sagte er und hofft, dass das stürmische Wetter spätestens die Stadt in der Nacht von Freitag auf Samstag verlässt. Das hofft auch Präsidentin Heidi Scherer: "Besser heute ist das Wetter schlecht als am Samstag. Heute können wir drinnen feiern." Vorher "plünderten" die Karnevalisten noch ein paar Bier-Kränze der Verwaltung, wie es Martina Bisterfeld vorher angekündigt hatte.

Rua Kapaaf (ausverkauft) feiert heute ab 15 Uhr im Bürgerhaus, der Karnevalszug der RKG startet morgen um 14.11 Uhr am Festplatz.

