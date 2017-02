Radevormwald: Büro in Kita Sprungbrett total verwüstet

Unbekannte Täter sind in zwei städtische Kindergärten in Bergerhof und Auf der Brede eingebrochen. Dort sorgen sie für massive Schäden. Die Mitarbeiter sind verunsichert. In der Vergangenheit hat es mehrere Einbrüche gegeben. Von Joachim Rüttgen und Wolfgang Scholl

Ein Bild der Verwüstung. Zerstörungswut pur. "Solche Überraschungen mögen wir gar nicht", sagt Alina Gravelaar, Leiterin der Kindertagesstätte Sprungbrett. Als ihre Mitarbeiterinnen gestern um 7 Uhr die Einrichtung an der Herderstraße in Bergerhof aufschließen, bietet sich ihnen ein schockierendes Bild. Unbekannte Täter haben in der Nacht die Tür zum Büro mit brachialer Gewalt aufgebrochen, die Zarge hängt verbogen nur noch an einer Schraube, Holzsplitter liegen auf dem Boden. Im Büro haben die Täter Regale und Schränke durchwühlt und alles auf den Boden geschmissen. Auch die Tür zum Mehrzweckraum haben sie beschädigt. "Im Keller waren sie auch, da haben wir Fußspuren entdeckt. Aber die Brandschutztüren aus Metall haben sie nicht öffnen können", sagt Alina Gravelaar.

Schnell wird klar, dass die Täter ein an der Rückfront nicht einsehbares Fenster aufgehebelt haben. Bereits im Dezember waren Unbekannte gleich zweimal in die Kita eingebrochen. "Die suchen immer Geld, was wir aber nie hier aufbewahren. Elektrische Geräte wie Drucker, Beamer oder der Monitor sind für sie uninteressant", sagt Alina Gravelaar. So ein Einbruch sei sehr ärgerlich und mit viel Arbeit verbunden, zumal die Täter wichtige Unterlagen und Ordner durcheinandergebracht haben.

Draußen vor der Tür gucken Kinder vorsichtig ins Büro. "Warum ist hier alles kaputt und zerrissen?", fragt ein Mädchen. "Weil das böse Menschen waren", antwortet eine Spielkameradin. Alina Gravelaar und ihre Mitarbeiter kümmern sich um die Mädchen und Jungen, sprechen mit ihnen. "Das eine ist der Sachschaden, aber mittlerweile haben auch die Kolleginnen Angst und sind verunsichert", sagt die Leiterin. Deshalb beginnt der Frühdienst um 7 Uhr neuerdings immer zu zweit, damit niemand alleine in die Kita gehen muss.

Großen Schaden müssen auch die Mitarbeiter der städtischen Kita Auf der Brede am Morgen wahrnehmen. "Und das, obwohl wir nach den Erfahrungen der Vergangenheit immer nur weniger als 100 Euro Bargeld in unserem Haus haben", sagt die Leiterin der Kita und des Familienzentrums Tatjana Gelwig-Götz. Sie muss auf die Kripo warten und mit ihren Mitarbeitern versuchen, das Chaos möglichst vor den Kindern zu verbergen. In ihrem Büro haben die Täter nach dem Eindringen durch ein Fenster den Tresor geöffnet - wahrscheinlich mit einer Metallschere. Dazu haben sie Fotos und Unterlagen auf den Boden geworfen und das Leiterbüro komplett verwüstet. Ob die Täter neben dem Restbargeld auch PC und Beamer mitgenommen oder beschädigt haben, steht am Morgen noch nicht fest.

Eingedrungen sind die Täter auch in den Personalraum und die anderen Gruppenräume. "Wir versuchen heute Morgen, erst einmal unseren Alltag zu leben", sagt die Kita-Leiterin nach dem zweiten Einbruch innerhalb kurzer Zeit.

