Radevormwald: CDU startet in den Endspurt zur Landtagswahl

Eine Woche vor der Landtagswahl startet auch die CDU Rade in den Endspurt. Die Bürger bekommen viele Gelegenheiten, mit Landtagskandidat Jens Nettekoven sowie mit Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes und der Stadtratsfraktion ins Gespräch zu kommen. An den kommenden Samstagen sowie am Mittwoch ist die CDU jeweils ab 9 Uhr am Markt mit einem Infostand vertreten. Beim Frühschoppen morgen, Sonntag, 11 Uhr, im Sängerheim Hahnenberg stellt Nettekoven sich und seine Ziele im Landtag vor. Hierzu wird auch der Kreisvorsitzende und Bundestagskandidat Dr.