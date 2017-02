Radevormwald: Comedians begeistern im ausverkauften Bürgerhaus

Bei der Radevormwalder Comedy-Show 2017 sorgen dieses Mal gleich fünf Künstler für beste Unterhaltung. Von Wolfgang Weitzdörfer

Es gehört schon fast zur guten Tradition in Radevormald: Die Comedy-Show war auch in diesem Jahr ausverkauft. Am Freitagabend lud der Kulturkreis Radevormwald als Mitveranstalter wieder einmal zur beliebten Veranstaltung, und gut 400 Zuschauer wollten sich im Bürgerhaus einen schönen Abend mit bekannten Comedians machen.

Waren es sonst immer vier Künstler, die für Lachtränen und Muskelkater im Bauchraum sorgten, war es dieses Mal einer mehr. "Kai Magnus Sting ist leider krank geworden. Dafür sind mal eben gleich zwei Kollegen eingesprungen - ist das nicht geil?", rief Conferencier Dittmar Bachmann, der sein Publikum von Anfang an perfekt im Griff hatte. Für Sting waren der Remscheider Autor und Poetry Slammer Sascha Thamm und der Oberhausener Comedian und Musiker Matthias Reuter kurzfristig nach Radevormwald gekommen.

Bachmann, der mit allerbester Laune auf der Bühne herumhüpfte, war die Stimmung am Anfang noch nicht gut genug: "Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich komme jetzt gleich noch einmal auf die Bühne und dann könnt ihr Sachen rufen wie: Dittmar, ich will ein Kind von dir!" Auch BHs, sofern sie getragen würden, sollten die Damen nach Möglichkeit auf die Bühne werfen. Auf diese deutliche Ansage folgte dann zwar durchaus lauter Jubel - allerdings ohne Kinderwunsch oder Unterwäsche. Dafür aber mit dem etwas anachronistischen Ruf nach "Zugabe!", was Bachmann wiederum zum Brüllen fand.

Und auch technische Probleme lachte der Hannoveraner mit einem Witz einfach weg: "Als ich vorhin hier ankam, stand unten schon ein Paar an. Er sagte zu ihr: Mit der neuen Brille siehst du richtig scheiße aus. Darauf sie: Ich habe doch gar keine neue Brille. Er antwortet: Aber ich." Die Rader mochten den Niedersachsen, keine Frage. Anders war es nicht zu erklären, dass die ganze Halle bei Gassenhauern wie "Bolle reiste jüngst zu Pfingsten" oder "Wenn die bunten Fahnen wehen" mitsang. "Das habe ich noch nie erlebt", zeigte sich Bachmann von der Textsicherheit seines Publikums begeistert.

Die einzige Frau im Komiker-Rund war die Kölner Kabarett-Psychologin - oder doch: Psychologie-Kabarettistin? - Vera Deckers, die mit ihrer frechen Analyse der Geschlechterklischees einen schönen Kontrapunkt zum sonstigen Männerprogramm im Angebot hatte. Dort punktete indes Michael Eller, der gerade von seiner 41. AIDA-Reise zurückgekommen war und vom Publikum ebenfalls herzlich aufgenommen wurde: "So ein toller Applaus geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe", kalauerte Eller. "Ich habe ja Komiker-Tourette - das ist auf der Bühne gut, aber nicht unbedingt in der Polizeikontrolle", erzählte er weiter. Schon gar nicht bei übelgelaunten Beamten, "die aussehen wie Klaus Kinski nach einer Wurmkur." Kein Wunder, dass das Komiker-Tourette ihm dann eine "Führerscheins-Zwangspause in Flensburg" eingebracht hatte.

Matthias Reuter war extra für seinen Ersatzauftritt aus Oberhausen angereist und freute sich schon während der Pause auf seinen Auftritt, mit dem er ein wenig Ruhrpott-Flair ins Bürgerhaus brachte. Denn kürzesten Anfahrtsweg nach Radevormwald hatte der Lüttringhausener Sascha Thamm, der sein Buch "Dynamitfischen in Venedig" im Gepäck hatte. Daraus las er einige amüsante Kapitel vor, die alle die Überschrift trugen: "Ich entführe Sie jetzt mal in Ihre Heimat." Köstlich, wie er beispielsweise die Jugenderinnerungen an Badespaß an der Bever-Talsperre lebendig werden ließ.

Quelle: RP