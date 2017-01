später lesen Lars Reichow Die Freiheit zu lachen und ernst zu sein FOTO: Agentur Reichow FOTO: Agentur Reichow Teilen

Wermelskirchen Am Freitag, 20. Januar, tritt der Kabarettist und Entertainer Lars Reichow mit seinem Programm "Freiheit" in Wermelskirchen auf. Die BM wollte wissen, was das Publikum von ihm erwarten kann. Mangels Verfügbarkeit wurde das Interview schriftlich geführt. Reichow kam der Bitte der BM gerne nach, die Fragen "augenzwinkernd" zu beantworten. Von Bernd Geisler