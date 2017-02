Radevormwald: Die nächste "Dummheit" wird 26-Jährigen die Freiheit kosten

Die Einsicht kam spät - zu spät: "Das war eine blöde Dummheit, hätte ich echt nicht machen sollen", räumte ein 26-jährige Radevormwalder jetzt als Angeklagter vor dem Amtsgericht in Wipperfürth kleinlaut ein. Dem konnte der Richter nur zustimmen: "Das war allerdings ausgesprochen dämlich - und dämlich ist manchmal auch strafbar", hielt er dem jungen Mann vor. Von Brigitte Neuschäfer

Die "Dummheit" hatte darin bestanden, dass der 26-Jährige sich an einem Tag im Dezember 2015 gleich zweimal hinter das Lenkrad eines nicht zugelassenen alten Pkw setzte, an dem er zuvor geschraubt hatte, um ihn wieder fahrtüchtig zu machen. Ob ihm das gelungen war, wollte er bei zwei Probefahrten testen. Die führten zwar nur über kurze Strecken auf einem Garagenhof nahe der Industriestraße. Aber auch die paar hundert Meter hätte der Mann nicht fahren dürfen, denn den Führerschein hatte er schon vor einigen Jahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte abgeben müssen. Eine Nachbarin, die sich von den Probefahrten und dem damit verbundenen Lärm gestört fühlte, hatte die Polizei gerufen.

"Normalerweise hätten wir uns trotzdem wohl kaum hier im Strafverfahren gesehen, sondern die Sache wäre eingestellt worden", sagte der Richter. Anders kam's für den 26-Jährigen aufgrund seiner zahlreichen einschlägigen Vorstrafen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem steht er noch unter Bewährung. Da frühere Strafen offenbar keine Wirkung gezeigt hätten, müsse der Angeklagte jetzt die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, meinte deshalb die Staatsanwaltschaft. Die Vertreterin der Anklage forderte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten. Dabei berücksichtigte sie auch, dass der Mann eine frühere Geldstrafe nicht bezahlt und nur wenige der ihm stattdessen auferlegten Sozialstunden abgeleistet hatte. Warum, blieb jetzt im Verfahren offen: Zeit für die gemeinnützige Arbeit hätte der Radevormwalder als Arbeitsloser gehabt.

Der Richter entschied schließlich auf eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro (50 Tagessätze zu 20 Euro). Für den jungen Vater von drei kleinen Kindern, der eigenen Aussagen zufolge nun einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma annehmen will, ist das viel Geld. Dennoch zeigte er sich erleichtert, "dass Sie mir noch einmal die Chance geben. Ich werde mir nichts mehr zu Schulden kommen lassen, auch wegen meiner Freundin und meiner Kinder." Der Richter legte ihm dringend nahe, sich an diesen guten Vorsatz zu halten: "Sehe ich Sie hier noch einmal, gibt's kein Pardon mehr. Dann gehen Sie hinter Gitter - und zwar mindestens für ein Jahr!" Zum Ende der Verhandlung behielt sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft vor, dagegen in die Berufung zu gehen.

Quelle: RP