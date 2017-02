Radevormwald: Drei neue Haltestellen für den Bürgerbus

Nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs Hohenfuhrstraße hat der Bürgerbus neue Haltestellen erhalten - eine an der Kaiserstraße vor Möbel Schaub, eine ist vor der Sparkasse und eine am Kreisverkehr.

Die Fahrer helfen beim Aus- und Einsteigen, berichtet Pressesprecher Wolfgang Schneidewind. Der Betriebshof hat die Schilder angebracht. Da an keiner Stelle Einbuchtungen sind, wird der Bürgerbus auf der Straße halten und die Fahrgäste aussteigen lassen. In dieser Zeit wird der Verkehr warten müssen wie bei OVAG-Bussen und an der Lindenbaum-Schule und der Hermannstraße.

(wos)