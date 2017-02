Radevormwald: Ehrenamtler kochen für Awo-Senioren

Das Team Annette Verhees, Margot Grüterich und Udo Tischbier bereitet im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Flurstraße in Dahlhausen einmal in der Woche ein Essen für Senioren vor. Es wird auch gespielt und geklönt. Von Sigrid Hedderich

Seit mehr als 30 Jahren ähneln sich die Montage, einer wie der andere. Der erste Tag einer langen Arbeitswoche ist bei vielen Arbeitnehmern eher unbeliebt. Anders aber ist das bei Senioren aus den Wupperorten. Sie freuen sich auf den ersten Tag der Woche ganz besonders. "Es ist immer ein toller, besonderer Tag, an dem wir alle hier sehr viel Freude haben", berichtet Eva Knepper. Es werde gelacht und viel erzählt. Zudem werden Gesellschaftsspiele gespielt. "Das hält ganz schön fit im Kopf", sagt Knepper. Dies sei doch im Alter äußerst wichtig.

Hedwig Mesenhöller kommt ebenfalls regelmäßig zum Awo-Montag. Sie ist mit ihren 96 Jahren die älteste in der Runde. Auch sie spielt sehr gerne Brettspiele und liebt die Bingo-Runden. Diese gibt es aber nur einmal monatlich, damit es weiter abwechslungsreich an den Nachmittagen im Awo-Haus an der Flurstraße in Dahlhausen bleibt. Die beiden Frauen, wie auch Inge Neuhaus (92), schätzen daneben das leckere Essen sowie die Kaffee- und Kuchenrunde, die jeweils dazu gehört.

Damit die Köstlichkeiten auch gelingen und pünktlich auf den Tisch kommen, sorgt ein kleines Team von ehrenamtlichen Helfern. Sie sind alle schon mehrere Jahrzehnte Mitglied in der Arbeiter-Wohlfahrt. Margot Grüterich, die Vorsitzende der Awo in Rade, organisiert, kauft ein, schleppt Taschen und bietet allen stets ein offenes Ohr, wenn es gewünscht wird. Sie ist sich nicht zu schade, auch mal das Küchenmesser zum Kartoffelschälen in die Hand zu nehmen. Daneben rührt Annette Verhees in besonders großen Töpfen. Als Hobbyköchin sorgt sie für die schmackhaften Eintöpfe und herzhaften Salate. "Es war schon anfangs eine große Umstellung, als ich das Kochen von meiner Vorgängerin übernahm. Hier muss man sich erst einmal an große Töpfe und jede Menge Zutaten für ein Gericht gewöhnen", erzählt sie und lacht. Jeden Montag eine andere warme Mahlzeit zaubern zu dürfen, stimmt sie fröhlich.

"Ich koche meist ein Gericht, das zur Jahreszeit passt. Aber es darf sich gerne auch einmal etwas gewünscht werden", sagt Annette Verhees. Am vorigen Montag standen Nudeln mit Bolognese-Soße auf dem Speiseplan. Dazu gab es einen gelben Bohnensalat. Es wurde geschlemmt und geplaudert. Und die Köchin wurde gelobt.

Aus beruflichen Gründen kann Annette Verhees die warme Speise nicht zum Mittag, sondern erst am Nachmittag bieten. "Die Vorbereitungszeit fürs Kochen ist aufwendig. Da ich an den Montagen auch noch Kuchen für die Damen backe, musste ich umorganisieren. So habe ich den gemütlichen Kaffeeklatsch mit dem Mittagessen einfach zeitlich getauscht", erzählt die Hobbyköchin. Wenn sie eines Tages Rentnerin ist, werde sie die Essensabfolge wieder ändern.

Weiter zum Team gehört seit mehr als 20 Jahren Udo Tischbier. Er ist den Damen und Herren gerne ein Privatchauffeur. "Ich hole alle von zu Hause ab und bringe alle auch wieder zurück, bis an die Wohnungstür", sagt der ehrenamtlich tätige Awo-Fahrer. Drei oder mehr Touren durch die Wupperorte kommen da schon mal zusammen, um alle Senioren zu befördern. Erika Wilhelm, ebenfalls ein "Urgestein" der Awo, übernimmt gerne die Spielleitung bei den Gesellschaftsspielrunden. Dabei gibt immer viel zu lachen, es wird geplaudert und niemand ist alleine. "Es ist die gute Gemeinschaft, die wir hier alle genießen. Wir kennen uns alle schon so lange, manche schon mehr als 30 Jahre. Da wächst man zusammen", sagt Margot Grüterich.

Sie erinnert sich daran, dass es das Tagesangebot früher nicht nur an den Montagen gab, sondern auch noch an allen Donnerstagen. "Aber wir sind alle älter geworden und leider auch weniger Mitglieder", erzählt sie.

Liebend gerne hätte das Team den Zuspruch weiterer Gäste an den Montagen. "Jeder darf schnuppern kommen. Wir würden uns riesig über neue Gesichter freuen", sagt Annette Verhees und rät: "Einfach mal an einem Montag vorbeischauen. Wir sind ab 13 Uhr im Awo-Haus."

Quelle: RP