Kommentar: Ein Kreisel für die Sparkasse

Die Kreisverkehrsplätze in der Stadt sorgen für Gesprächsstoff. Das wird wohl auch in den kommenden Jahren so bleiben. Vier Vorschläge gibt es inzwischen für den Kreisverkehr in der Innenstadt. Leute, die mit Kunst zu tun haben, werden daraus jetzt einen Vorschlag auswählen. Dann treffen die Politiker ihre Entscheidung.