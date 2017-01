Radevormwald: Ein kunterbunter Wunschpunsch-Spaß

800 Schüler aus Radevormwald und Remscheid besuchten gestern Vormittag zwei Vorstellungen im Bürgerhaus - und hatten viel Spaß mit dem Rheinischen Landestheater Neuss. So gelingt es, Kinder nachhaltig fürs Theater zu begeistern. Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Bühne im Bürgerhaus ist abgedunkelt. Zu sehen ist nur der geheime Zauberrat Prof. Dr. Beelzebub Irrwitzer (reichlich durchgeknallt: Andreas Spaniol), der von unten angestrahlt wird und mit seinen wirren, weißen und zur Seite wegstehenden Haarbüscheln kurios aussieht. Irrwitzer ist spät dran, denn schließlich muss er sein Jahressoll an bösen Taten noch bis zum Ende des Jahres erfüllen - dabei ist es schon fünf Uhr nachmittags am Silvestertag!

Da ist es nicht besonders hilfreich, dass der höllische Gerichtsvollzieher Maledictus Made (herrlich knallrosa: Michael Meichssner) im Spinnenbeingang zur Labortüre hereinschneit und dem Zauberer mitteilt, dass im Falle der Nichterfüllung seine Seele gepfändet wird. Und welche Rolle spielen eigentlich der schwerfällige Kater Maurizio (trottelig-liebenswert: Christoph Bahr) und der Rabe Jakob Krakel (arrogant und genervt: Josia Krug)? Und was geschieht, als auch noch die Geldhexe Tyrannja Vamperl (hinterlistig: Linda Riebau) auftritt? Der Kenner weiß: Hier wird das beliebte Kinderbuch "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende gegeben. Zwei Aufführungen hat das wunderbar überdreht aufspielende Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss gestern gegeben. 800 Schüler aller Grundschulen und zweier Grundschulen aus Remscheid hatten viel Spaß dabei.

Kinder sind ja ohnehin der Traum eines jeden Theaterensembles. Denn keine andere Publikumsgruppe zeigt ihr Gefallen - oder eben auch das Gegenteil - so unmittelbar zum Geschehen auf der Bühne. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in dem Moment, als das Deckenlicht erlischt, ein lautes Raunen durch den Saal geht, ehe es mucksmäuschenstill wird. Da muss kein Lehrer eingreifen, die Aufmerksamkeit der Kinder ist erst einmal direkt auf die Bühne gerichtet. Und als dort der kunterbunte Wunschpunschspaß beginnt, ist kein Halten mehr.

Da wird kommentiert, werden den Schauspielern hilfreiche Tipps zugerufen, da wird gelacht, wenn Kater Maurizo und Rabe Jakob sich wie die zwei grundverschiedenen Tiere, die sie ja sind, durch das Labor jagen, und da wird kollektiv die Luft angehalten, wenn es gar zu spannend wird, und der teuflische Plan, mit dem Wunschpunsch die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen, langsam Form annimmt. Nur - werden Tyrannia und Prof. Irrwitzer damit auch Erfolg haben? Oder schaffen die Tiere es, dem bösen Treiben Einhalt zu gebieten?

Die Helden sind natürlich Kater und Vogel - über sie sagt Regisseurin Konstanze Kappenstein: "Sie haben den Mut, wachsen über sich selbst hinaus und geben nicht auf, auch wenn es aussichtslos erscheint." Kappenstein hat die Vorlage wunderbar für die Bühne umgesetzt, das ist an den begeisterten Reaktionen der kleinen Zuschauer zu merken. Stichwort Bühne: Jule Dohrn-van Rossum hat eine ganz große Leistung vollbracht. Ein derart liebevoll gestaltetes Bühnenbild mit so vielen Ecken, Schlupflöchern, Kisten und Details sieht man selten. Wenn sich Kater und Vogel im Giftschrank verstecken und gespannt beobachten, was Hexe und Zauberer so bereden, dann macht es den Kindern sichtlich Spaß, die Mimik der Schauspieler zu betrachten. Mit so tollen Aufführungen schaffen es die Verantwortlichen bestimmt, Kinder auch nachhaltig fürs Theater zu begeistern.

