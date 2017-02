Radevormwald: Eine kulturelle Reise durch den Libanon

Die Zweitklässler der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum tauchten gestern Vormittag in die literarische Welt von Andrea Karimé ein. Die geübte Geschichtenerzählerin las aus ihrem Buch "Tee mit Onkel Mustafa" vor. Von Flora Treiber

Mehr als 50 Mädchen und Jungen lauschten gestern Vormittag den Geschichten von Andrea Karimé. Die preisgekrönte Kinderbuchautorin war dank des Projekts "Willkommen in bergischen Bibliotheken" zu Gast in der Radevormwalder Stadtbücherei im Bürgerhaus und erzählte Geschichten aus ihrem Buch "Tee mit Onkel Mustafa".

Die Zweitklässler der Katholischen Grundschule (KGS) Lindenbaum sind mit der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz bereits vertraut, denn jeder Grundschüler bekommt einen Stadtbüchereiausweis geschenkt und ist mit seinen Mitschülern regelmäßig zwischen den Regalen voller Kinderliteratur unterwegs.

Vorlesen ist nach wie vor ein wichtiger Baustein von Grundschulen. "Durch Lesen oder Vorlesen lernen Kinder sehr viel. Es fördert nicht nur die Kreativität und den Umgang mit Sprache, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit. Unsere Schüler sind geübte Zuhörer", sagte Anja Jakubiak. Sie hatte die Veranstaltung gemeinsam mit ihrer Kollegin Katja Schlicker und in Kooperation mit der Stadtbücherei organisiert. Andrea Karimé ist momentan viel im Bergischen Land unterwegs und passt ihre Lesungen immer individuell auf die Schulklassen an. "Wenn der Anteil an geflüchteten Kindern groß ist, lese ich zum Beispiel keine Fluchtgeschichten vor. Heute werde ich erzählen und die Kinder in das Programm einbauen", sagte sie.

Die geübte Geschichtenerzählerin rollte ihren bunten und funkelnden Geschichtenteppich aus und erregte damit sofort die Aufmerksamkeit von Viktor, Nick, Ayet und den anderen Mädchen und Jungen. Bevor die kulturelle Reise durch den Libanon starten konnte, definierten die Kinder zunächst den Beruf von Andrea Karimé. "Bücherin" versuchte es eine Schülerin, oder doch "Büchervorleserin"? "Ich glaube das nennt man Autorin", sagte Svenja. Das Rätsel um den Beruf der Kinderbuchautorin war gelöst.

Mit ihrem kleinen Xylophon läutete die Autorin die erste Geschichte ein. Sie selbst ist zwischen der deutschen und libanesischen Kultur aufgewachsen und macht diese Erfahrungen in ihren Kinderbüchern zum Thema. "Mein Onkel Mustafa hat den Mond einmal vor dem Ertrinken gerettet", sagte sie. Gemeinsam mit den Kindern kam sie dahinter, dass Mustafa den Mond lediglich in der Spiegelung eines Wasserkruges gesehen hatte, den er aus Versehen verschüttete. "Gelogen hat Mustafa aber trotzdem nicht. Er hat den Mond nämlich wieder gefunden und vor dem Ertrinken gerettet", sagte die Autorin.

Ihre zweite Geschichte über die Tochter eines Zauberers begeisterte die Mädchen und Jungen noch mehr. Es ging um fliegende Teppiche, Fantasie und jede Art von Geschichten, die der Zauberertochter in den Kopf kamen.

Nach einer knappen Stunde löste Andrea Karimé die Runde auf und stand für weitere Fragen der Kinder bereit. Mit ihren multikulturellen und herzenswarmen Geschichten wird die Autorin in den nächsten Wochen viele weitere Kinder zwischen sechs und zehn Jahren begeistern.

