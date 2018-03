später lesen Radevormwald Einheit Herbeck feiert "Partytime" in der GGS Stadt 2018-03-09T17:47+0100 2018-03-10T00:00+0100

Die Kameraden der Einheit Herbeck der Freiwilligen Feuerwehr haben in den vergangenen Wochen ihre sechste Partytime geplant, die dieses Jahr am Samstag, 24. März, ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule Stadt am Hohenfuhrplatz starten wird.