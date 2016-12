Serie Der Blick nach Westfalen (Ende) - Heute Schwelm: Entspannen und Wandern bei Nachbarn

In der Schwelmer Altstadt warten Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Die malerische Landschaft eignet sich zum Radfahren. Von Flora Treiber

Die Stadt zeichnet sich genau wie Radevormwald durch einen überschaubaren, aber gepflegten Stadtkern und eine weitläufige Landschaft aus. Die Schwelmer Altstadt eignet sich auch bei Regen für einen Stadtbummel und bietet einen guten Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten in der Region.

Die vielen Geschäfte der Einzelhändler, die noch von Individualität zeugen, prägen das Stadtbild. Und obwohl der Stadtkern klein ist, eignet er sich zum Einkaufen und Verweilen. Zu den beliebtesten Cafés gehören die Kaffeerösterei Rabenschwarz an der Kirchstraße, die frischen und hochwertigen Kaffee aus Schwelm serviert und das Eiscafé "Conti".

Wer ein bisschen weiter außerhalb gut essen möchte, kann sich auf den Weg zu dem Restaurant von Schloss Martfeld machen. Auf dem ehemaligen Rittergut können sich Touristen außerdem über die Geschichte von Schwelm informieren, denn die historischen Räume beherbergen alle Informationen über die Stadt- und Regionalgeschichte sowie das Stadtarchiv. Der Rundgang durch das Museum thematisiert die Entwicklung der Kleinstadt von der Besiedlungsgeschichte über wirtschaftliche Grundlagen bis hin zur Neuzeit, der Industrialisierung und dem Beginn der Moderne.

Die ehemalige mittelalterliche Wasserburg ist außerdem ein wichtiger Veranstaltungsort in Schwelm, an dem regelmäßig Märkte, Messen und Konzerte organisiert werden. Das Gut liegt inmitten eines Parks, der als beliebte Freizeitanlage gilt und für Spaziergänge genutzt werden kann.

Wichtig für die Freizeitgestaltung der Stadt ist außerdem der Schwelmer Rundweg, der mit knapp 22 Kilometern gut für eine entspannte Tagestour geeignet ist. Ein guter Einstieg in den Wanderweg ist die Sophienhöhe in der Nähe des Stadtzentrums. Ein Quereinstieg auf den Wanderweg ist von der Dr.-Moeller-Straße aus möglich. Dort gibt es auch Parkplätze.

Der Weg passiert Wald- und Stadtgebiete und gibt Wanderern einen guten Eindruck von der Stadt. Das südlich gelegene Waldgebiet, das das Webertal umfasst, eignet sich auch für Spaziergänge. Der beliebte und 240 Kilometer lange Ruhrtal-Radweg, der in Nordrhein-Westfalen zwischen dem Sauerland und dem Ruhrgebiet verläuft, bietet zudem einen Stop in Schwelm an. Sobald der Sommer zurückkommt, können Radevormwalder auch das Schwelmer Freibad besuchen, das vom Trägerverein Schwelmebad betrieben wird und direkt an der Schwelmestraße liegt.

Jazz-Freunde können sich den 26. Januar im Kalender markieren. Dann spielt der Pianist Chris Hopkins ab 19.30 Uhr klassischen Jazz im Haus Martfeld.

Weitere Informationen über dieses Konzert, andere anstehende Veranstaltungen und die Stadt Schwelm im Allgemeinen finden Interessierte im Internet. www.schwelm.de

Quelle: RP