Radevormwald: Erste Zusagen für das Begegnungshaus

De Verwaltungsspitze hatte am Dienstag einen weiteren Termin mit dem Vorstand von "aktiv55plus". Von Wolfgang Scholl

Das Begegnungshaus am Schlossmacherplatz sieht seiner Umsetzung entgegen. Das bestätigten am Dienstagabend Bürgermeister Johannes Mans und Beigeordneter Frank Nipken. Sie hatten zuvor einen weiteren Besichtigungstermin mit Vorstandsmitgliedern vom Trägerverein "aktiv55plus".

"Wir haben die Zusage des Ökumenischen Mittagstischs inzwischen erhalten", sagte Nipken gestern Mittag. Koordinatorin Kyra Springer bestätigte die Vorstandsentscheidung. Die Stadt hat zum 1. März mit dem Eigentümer, dem Investor des Schlossmacherzentrums einen Mietvertrag geschlossen. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit hat die Stadt die Möglichkeit, das Haus, in dem derzeit noch ein Café geöffnet ist, zu erwerben. Sobald die Zusagen von Mietern erfolgt sind, will die Stadt mit dem Umbau des Hauses beginnen. Der Investor will mit dem Café-Betreiber eine kurzfristige Lösung absprechen.

Nachdem die Politik, berichtet Mans, der Verwaltungsspitze den Auftrag gegeben hatte, ein solches Haus einzurichten, gibt es inzwischen auch einen Architektenplan für die Umgestaltung. Laut dieses Planes könnte es, wie bei der ersten Begehung beschlossen, im Untergeschoss einen flexibel nutzbaren, barrierefreien Besprechungsraum geben. Dazu sind in den daneben liegenden Räumen Lagermöglichkeiten vorgesehen. Im Erdgeschoss könnten der Mittagstisch (mit neuer Küche) und die Ökumenische Initiative angesiedelt werden. Über den zweiten Eingang von der Grabenstraße wäre ein weiterer, kleinerer Besprechungsraum möglich. Die erste Etage wird zum Büro-Trakt umgestaltet.

Jetzt wartet die Verwaltung auf die Zusage weiterer Mieter. Während der Sozialverband VdK für seine Beratungsstunden bereits zugesagt hat, steht eine Entscheidung des Ökumenischen Initiative noch aus. "Der Vorstand hat uns zugesagt, uns eine Entscheidung bis zum kommenden Montag bekanntzugeben", sagte Frank Nipken.

Der Trägerverein "aktiv55plus" hatte sich am Dienstagabend zu einer weiteren Vorstandssitzung getroffen. Uschi Mahler, stellvertretende Vorsitzende, berichtete, dass sich der Vorstand für einen Bürowechsel von der Grabenstaße 18 hin zum Schlossmacherplatz entschieden hat. Die Suchtberatung des Diakonischen Kreises steht einer Anmietung von Räumen positiv gegenüber. "Die Entscheidung soll nach einem Gespräch mit Kyra Springer von ,aktiv55plus', fallen, weil ein flexibel nutzbarer Besprechungsraum benötigt wird und wir uns an dieser Stelle absprechen wollen", sagte Geschäftsführer Florian Schäfer.

Der Bürgermeister schätzt, dass die Umbauarbeiten auf den drei Etagen in den nächsten drei Monaten erledigt werden können. So hat der Mittagstisch eine Vertragsverlängerung im Wartburghaus bis Ende April mit der Lutherischen Kirchengemeinde ausgemacht.

Quelle: RP