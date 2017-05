später lesen Radevormwald Ewiges Gebet in St. Marien und in St. Josef 2017-05-04T18:13+0200 2017-05-05T00:00+0200

Die Katholiken der Pfarrgemeinde von St. Marien und Josef feiern das "Ewige Gebet" morgen, Samstag, 6. Mai, 12 bis 22 Uhr, in der katholischen Kirche St. Marien in der Innenstadt. In Vogelsmühle an der Wupper findet in St. Josef um 15 Uhr eine Betstunde statt. Diese wird für die Verstorbenen gehalten.