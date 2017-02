Radevormwald: Feuerwehr feiert viele Beförderungen

Die aktive Wehr der Rader Feuerwehr hat sich 2016 fortgebildet. Die Beförderungen wurden bei der Jahresdienstbesprechung ausgesprochen. Michael Ottofülling wurde zum Hauptbrandmeister ernannt. Von Flora Treiber

Die Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Radevormwald wird jährlich für die Beförderung zahlreicher Kameraden genutzt, die sich fortgebildet und weiterentwickelt haben. Am Freitagabend zeichnete Wehrführer Wilfried Fischer wieder viele Mitglieder seiner Feuerwehr aus und machte seine Dankbarkeit öffentlich deutlich. "Ihr leistet neben euren hauptberuflichen Tätigkeiten viel und seid immer motiviert. Darauf bin ich stolz", sagte er.

Glücklich ist er auch über die vielen Übernahmen, die es in diesem Jahr von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr gibt. Acht junge Männer absolvierten die Jugendfeuerwehr, um ihr praktisches und theoretisches Wissen jetzt in der aktiven Wehr einzusetzen. "Acht Übernahmen sind sehr viel. Das spricht für einen erfolgreichen Jahrgang", sagte Fischer.

14 Männer und Frauen wurden außerdem offiziell in den Status des Feuerwehrmanns erhoben. Saskia Bracher, die zu der Einheit Herkingrade gehört, ist so begeistert von der Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr, dass sie auch ihre Mutter an Bord geholt hat. Nicole Bracher ist jetzt Teil des aktiven Feuerwehrteams in Herkingrade. Nach der Beförderung zum Oberfeuerwehrmann folgt die Beförderung zum Unterbrandmeister, die dieses Jahr Felix Buscher, Einheit Önkfeld und Jean Patrick Thiele, Einheit Hahnenberg geschafft haben. Christian Reeh ist jetzt Brandmeister, Michael Diebel, Andre Schröder und Christopher Bremer tragen ab jetzt zwei Balken auf jeder Schulter und sind damit Oberbrandmeister.

Die Überraschung der Jahresdienstbesprechung war die Beförderung von Michael Ottofülling zum Hauptbrandmeister. "Diese Beförderung bekommt man bei uns erst, wenn kontinuierlich gute Arbeit geleistet und Erfahrung als Löschgruppenführer gesammelt wurde. Michael gehört zu unseren zuverlässigsten Kräften", sagte Fischer.

In den Führungsaufgaben der Feuerwehr gibt es auch Umstellungen. Die lange vakante Stelle des Atemschutzleiters ist mit Frank Schmidt endlich besetzt worden. Der strategisch gut organisierte Michael Diebel ist neuer Feuerwehreinsatzleiter und Markus Schnadt kümmert sich gemeinsam mit Carsten Kirschsieper um die Leitung des Löschzuges III.

Obwohl die Kinderfeuerwehr in Radevormwald schon lange Bestandteil der Feuerwehr ist, wird sie jetzt neu organisiert. "Die Kinderfeuerwehren in NRW werden immer wichtiger. Wir brauchen jetzt offizielle Führungsaufgaben", sagte Fischer. Bastian Kreuter ist der neue Stadt-Kinderfeuerwehrwart und hat mit Jean Patrick Thiele, Jonas Stracke und Cedric Kleinschmidt drei Stellvertreter an seiner Seite. Wichtig ist Wilfried Fischer, dass die Kinderfeuerwehr nicht mit zu vielen neuen Regeln und Positionen reglementiert wird. "Wir dürfen unser Ehrenamt nicht überbelasten", sagte er.

Bürgermeister Johannes Mans sieht das ähnlich. "Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist vertrauensvoll, und das soll auch so bleiben", sagte er. Er sprach am Freitag außerdem die Werbekampagne der Feuerwehr an. "Wir haben es durch aktive Werbung und den Blaulichttag geschafft, neue Mitglieder zu finden. Dafür müssen wir weiterhin Investitionen tätigen." Dieses Ehrenamt sei kostbar und müsse gefördert werden, sagte er.

Fischer nutzte die Besprechung, um Feuerwehrehrenzeichen zu vergeben. Jörg Humpert, Mike Vorberg, Frank Rüsing und Frank Jankowski sind seit 35 Jahren dabei, Kurt Rolf Bertermann und Frank Humpert bekamen eine Sonderauszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft.

