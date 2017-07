Radevormwald: Franz Müntefering besucht den Sporttag für Senioren

Prominenten Besuch erwartet der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Wolf-Rainer Winterhagen, am Sonntag, 27. August, an der Hermannstraße. Franz Müntefering, früherer Vizekanzler, Minister und SPD-Bundestagsabgeordneter, wird über sein persönliches Fitnessprogramm sprechen.

Müntefering ist seit Ende 2015 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen in Deutschland (BAGSO) und gleichzeitig auch noch Botschafter der Aktion "Bewegt älter werden in NRW". "Ich habe mehrfach mit Franz Müntefering gesprochen und werde ihn am Bahnhof abholen", sagt Wolf-Rainer Winterhagen und ergänzt, "er hat mir gesagt, dass er jeden Tag Sport macht und sich so fit hält." Über dieses Programm wird er sprechen, aber auch über die Bedeutung des Sports für Ältere allgemein.

Organisiert wird der Sporttag vom Seniorenbeirat in Verbindung mit dem Landes- und Kreissportbund auf dem neuen Sportplatz an der Hermannstraße. "Bei schlechtem Wetter können wir nebenan auf die Realschulhalle ausweichen", sagt Winterhagen, der für die Zeit von 11 bis 16 Uhr einlädt. Das genaue Programm wird derzeit noch festgelegt, es wird aber noch zahlreiche weitere Punkte umfassen. So wollen auch die Radevormwalder Sportvereine ihre Angebote an diesem Tag vorstellen.

Im Programm verankert ist ein Fitnesstest mit sechs Stationen, den der Kreissportbund Oberberg zur Verfügung stellt. "Jeder, nicht nur Ältere, können an diesem Tag ihre Fitness nach sechs verschiedenen Gesichtspunkten testen und feststellen, wo es vielleicht Defizite gibt", sagt Winterhagen, der selber mit seiner Frau seit vielen Jahren regelmäßig Ausdauersport betreibt. "Wir werden einen Laufzettel ausgehen, mit denen die Besucher, Straßenkleidung reicht aus, die einzelnen Stationen besuchen können. Am Ende gibt es dann ein individuelles Ergebnis", sagt Wolf-Rainer Winterhagen.

So. 28. August, 11 bis 16 Uhr, Sportplatz Hermannstraße, bei schlechtem Wetter Halle Realschule nebenan.

(wos)