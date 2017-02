später lesen Radevormwald Geburtstag ruhig im Kreis der Familie gefeiert 2017-02-22T17:48+0100 2017-02-23T00:00+0100

Einen großen Bahnhof gab es gestern für Hildegard Spannnagel nicht. Die Seniorin konnte im SWZ-Convivo-Haus an der Uelfestraße 24 ihren 102. Geburtstag feiern. Sie ist weiterhin eine der ältesten Bürger in Rade. Gefeiert hat die alte Dame, die sehr schlecht hört, im Kreise ihrer Familie. Angesagt hatte sich auch ein Vertreter der Stadt. Die Seniorin hatte im vergangenen Jahr erzählt, dass sie in Rade-Stoote als Zwilling geboren worden ist und in Rade und Wuppertal gelebt hat. Seit 2013 wohnt sie im SWZ.