Radevormwald: Gespenster freuen sich auf den Umzug

Die Karnevals-Arbeitsgemeinschaft von "Rua Kapaaf" ist bald Vergangenheit. Die Fünftklässler der Sekundarschule freuen sich aber auf das Finale, die Teilnahme am Karnevalsumzug am 25. Februar. Die AG werden sie danach vermissen. Von Flora Treiber

16 Schüler der Sekundarschule haben in den vergangenen Monaten ihre Liebe für den Karneval entdeckt. In der Karnevals-AG der Gesellschaft "Rua Kapaaf" haben sie sich auf die Session vorbereitet, Bühnenerfahrung gesammelt und an der Vorbereitung des Karnevalszuges am 25. Februar in der Innenstadt mitgeholfen.

"Ich würde die AG gerne noch ein Jahr besuchen", sagt Luca. Dass die AG nach dem Umzug zu Ende ist, findet der Zehnjährige schade. "Alle Aktionen haben mir viel Spaß gemacht, und die Zeit ist schnell vergangen." Er hat sich als Ersatz-AG fürs Programmieren entschieden - ein größerer Kontrast geht kaum.

Manuela Finger, Olga Horlitz und Claudia Garweg von der KG Kunterbund Rua Kapaaf kümmern sich federführend um die AG, die seit November jeden Donnerstag stattfindet und fest in den Stundenplan der Fünftklässler eingebettet ist. Ihre Mitgliedschaft in der Karnevalsgesellschaft "Rua Kapaaf" hat sie zu Experten der fünften Jahreszeit gemacht. Diese Begeisterung geben sie an andere Kinder weiter. "Wir wollen Freude vermitteln und den Kindern Karneval schmackhaft machen, das ist doch klar", sagt Manuela Finger.

Erste große Aktion der AG war die Beteiligung an der "Kölschen Weihnacht" der Paveier im Bürgerhaus im Dezember. Als die Schüler das Gedicht "Der Streit der Adventskarten" im ausverkauften Saal aufsagten, kamen Manuela Finger die Tränen. "Ich war einfach stolz auf meine Gruppe, solche Momente gab es viele." Mit Blick auf den Umzug und das "Kunterbunte Bürgerhaus" am 24. Februar haben die Schüler Kostüme und Masken gebastelt. Beim Umzug wird man die Schüler an ihren bunten und ausgefransten Gespenster-Kostümen erkennen. "Wir sind aber ganz liebe Gespenster", sagt Ella. Zusammen mit ihren Mitschülern hat sie die weißen Kostüme kunterbunt, passend zum Motto von "Rua Kapaaf", verziert. Auch die Masken konnte jeder individuell gestalten. "Ich habe meine Maske blau angemalt und mit blauen Steinen und Perlen beklebt", sagt Isabelle. Die Elfjährige hat sich aktiv in die AG eingebracht und alle Arbeiten zuverlässig erledigt.

"Toll, wenn Kinder so mitmachen", sagt Präsident Thomas Lorenz, der stolz auf das Ergebnis ist. Luis war noch nie richtig bei einem Umzug dabei und freut sich darauf, das Spektakel mitzugestalten und hautnah dabei zu sein. "Das wird viel Spaß machen, und Wurfmaterial haben wir auch schon", sagt er. Neben Süßigkeiten werden die freundlichen Gespenster selbstgebastelte Orden an das Publikum verteilen. Aufwendig, mit Pappe und Kordel, haben sie den Orden von "Rua Kapaaf" nachempfunden und wollen die kleinen Kunstwerke am 25. Februar verteilen.

Einen Tag vorher tanzen die Schüler den "Jespenster-Tanz" im Bürgerhaus. Die Proben dazu laufen auf Hochtouren. Olga Horlitz, in der vergangenen Session Prinzessin, übt den ulkigen Tanz mit den Kindern so lange, bis er sitzt. "Die Aufführung funktioniert sicherlich gut", sagt sie. Obwohl die Zeit mit den Fünftklässlern schön und produktiv war, freuen sich die ehrenamtlichen Helfer auf das Finale in ein paar Wochen. "Es ist wahnsinnig anstrengend, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie Lehrer das machen", sagt Manuela Finger. Die Karnevals-AG hat also nicht nur einen Mehrwert für die Schüler und den Umzug in Rade, sondern hat den ehrenamtlich tätigen "Lehrern" der Sekundarschule auch mehr Empathie und Anerkennung eingebracht.

