Radevormwald: Gira investiert viele Millionen in die Zukunft

"Größte Investition in Rade" schrieb unsere Redaktion am 29. Oktober über den Spatenstich von Rades größtem Arbeitgeber, Gira Giersiepen GmbH, an der Gewerbestraße. Inzwischen sind die Bauarbeiten, die im Sommer begonnen haben, fortgeschritten. Die Tiefbauarbeiten sind in vollem Gange, auch die ersten Wände für die großen Hallen stehen bereits. Wenige Tage nach dem Spatenstich entdeckten Arbeiter eine kleine Granate im Untergrund. Diese behinderte die Arbeiten aber nicht weiter. Von Wolfgang Scholl