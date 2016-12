später lesen Radevormwald Gira-Neubau wächst jetzt auch in die Höhe FOTO: wos FOTO: wos Teilen

2016-12-20

Mehrere Kräne zeugen davon, dass am Gira-Neubau zwischen der Gewerbestraße und der Bundesstraße 483/229 mit Baustellenzufahrten an beiden Kopfseiten intensiv gearbeitet wird. An sechs Tagen in der Woche ist Bewegung auf der großen Baustelle. Nachdem bereits eine große Wand aufgebaut und mit Beton verfüllt worden ist, sind jetzt auch die Beton-Wandstützen für einen großen Teil der neuen Produktionshalle aufgestellt worden.