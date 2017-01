später lesen Radevormwald Gira-Technik in Elbphilharmonie Teilen

Twittern







Wenn am heutigen Mittwoch in Hamburg die Elbphilharmonie nach mehr als neunjähriger Bauzeit mit einem Konzert feierlich eröffnet wird, ist auch die Firma Gira Giersiepen aus Radevormwald dabei. Als Hersteller intelligenter Lösungen für die Gebäudesteuerung hat das Unternehmen aus dem Bergischen das Konzerthaus in der Elbmetropole, das das weltweit renommierte Architekturbüro Herzog & de Meuron aus Basel entworfen hat, mit "Smart Building"-Technologie ausgestattet.