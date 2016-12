Radevormwald: Großes Silvester-Quiz zur Stadt auf der Höhe

Die Karten für das Gewinnspiel

Der erste Preis Zwei Karten für das Konzert von Sarah Conner in der Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf. Die Karten sind für das Konzert am 16. März 2017.

Der zweite Preis Zwei Karten für das Konzert "Sinatra and friends" am 20. März 2017 im Capitol-Theater in Düsseldorf.

Der dritte Preis Zwei Karten für das Konzert "Merci Cherie - die schönsten Lieder und Chansons von Udo Jürgens" am 6. April im Capitol-Theater in Düsseldorf.

Der vierte Preis Zwei Karten für das Gute-Laune-Konzert der "Zucchini-Sistaz" in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen am Freitag, 13. Januar.

Der fünfte Preis Zwei Karten für die Blues-Night mit Phil Seeboth am Freitag, 13. Januar, im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen.

Mitmachen Schicken Sie die Lösung auf einer Postkarte mit Namen, Adresse und Telefonnummer an die BM-Redaktion, Telegrafenstraße 43, 42929 Wermelskirchen, werfen Sie die Karte in den Redaktionsbriefkasten oder mailen Sie die Lösung an: radevormwald@bergische-morgenpost.de Auch per Fax können Sie Ihr Lösungswort an uns schicken unter Tel. 02196 720129. Teilnahme ab 18 Jahren. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Einsendeschluss Mittwoch, 4. Januar 2017, 22 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Abholung Die Preise können in der BM-Redaktion in Wermelskirchen, Telegrafenstraße 43, abgeholt werden. Die Gewinner erklären sich einverstanden, für Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel in den Medien der RP-Mediengruppe fotografiert zu werden.