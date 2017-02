Radevormwald: Grundschüler erkunden das Gymnasium

Spannende und lehrreiche Tage erlebten am Montag und Dienstag 75 Schüler der umliegenden Grundschulen des Theodor-Heuss-Gymnasiums, um erste Gymnasialluft zu schnuppern und sich mit den Räumen und der Atmosphäre im Gebäude an der Hermannstraße vertraut zu machen.

Bei ihrem jeweils dreistündigen Besuch wurden sie von Paten begleitet, wie Unterstufenkoordinator Stephan Mertens, der die Hospitationstage organisierte, erklärte. "Es haben sich dieses Jahr erfreulich viele Paten aus der Unterstufe gemeldet, um den jüngeren Jahrgängen die Schule zu zeigen und ihnen einen schönen, interessanten Tag bereiten zu können", sagte er. So konnten auch Arda Sivrikaya (10) und Aurelia Bandiera (9), beide von der Grundschule Stadt, an ihrem Besuchstag bereits viele Eindrücke sammeln. Besonders das Fach Geschichte wird Aurelia noch lange im Gedächtnis bleiben, da sie dies aus ihrer Grundschulzeit noch nicht kennt. Und in Deutsch ist ihr die Gruppenarbeit positiv aufgefallen, "da alle so fleißig zusammengearbeitet haben", sagte sie fasziniert. Arda hingegen war besonders von der Größe der Schule angetan: "Das PZ ist riesengroß!" Anmeldungen für das neue Schuljahr für die Stufen fünf und zehn werden an folgenden Terminen entgegengenommen - Montag, 20. Februar, 14 bis 17 Uhr, Dienstag, 21. Februar, 15 bis 17 Uhr, und Mittwoch, 22. Februar, 15 bis 17 Uhr (an diesem Tag aber nur für die Jahrgangsstufe fünf am Gymnasium).

An diesen drei Tagen laufen gleichzeitig auch die Anmeldungen an der Städtischen Sekundarschule, ebenfalls an der Hermannstraße - und genau zu den gleichen Zeiten. Die Sekundarschule bittet um vorherige Anmeldungen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Interessenten erreichen die Schule unter Tel. 02195 6881872.

(rue)