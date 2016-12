Serie Der Blick Nach Westfalen (2) - Heute: Breckerfeld: Hansestadt wirbt mit ihrer Geschichte

In Radevormwalds westfälischer Nachbarstadt Breckerfeld gibt es jede Menge zu entdecken. Neben vielen historischen Kostbarkeiten können Besucher auch aus Rade malerische Wanderwege und kulturelle Veranstaltungen entdecken. Von Flora Treiber

Breckerfeld ist ein staatlich anerkannter Erholungsort - und das hat in erster Linie mit der malerischen Landschaft der Nachbarstadt zu tun. Knapp 9000 Einwohner leben, umgeben von Wäldern und Wiesen, in der Hansestadt und sind besonders stolz auf den historischen Stadtkern mit einer Wehrmauer, die zahlreiche Touristen anlockt.

"Unser Ortskern ist ein Blickfang. Für historisch interessierte Besucher haben wir viel zu bieten", sagt Bürgermeister André Dahlhaus. Nach dem letzten großen Stadtbrand 1727 wurde die Stadt wieder aufgebaut. Die mittelalterliche Stadtbefestigung sowie eine Doppelringmauer mit Wehrgraben sind allerdings erhalten geblieben. Alle Informationen zu dem Stadtbrand und der Stadtgeschichte von Breckerfeld sind im Heimatmuseum festgehalten, das wichtiger Bestandteil des Freizeitangebots der Hansestadt ist. Blickfang sind außerdem die evangelische Jakobuskirche mit Flügelschnitzaltar und die katholische Jakobuskirche.

Das Stadtmuseum ist in den vergangenen Jahren zu einem heimatbezogenen Anlaufpunkt geworden, das neben der bestehenden Dauerausstellung immer wieder Wechselausstellungen zeigt. Präsentiert werden die Exponate in einer ehemaligen Hufschmiede, die bis 1993 von Schmied Fritz Schmidt betrieben wurde. Das Stadtmuseum ist zudem regelmäßiger Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen, wie Lesungen oder Konzerte.

Wer Breckerfeld nicht auf eigene Faust erkunden möchte, kann sich beim Verkehrsamt der Stadt für eine Stadtführung anmelden, die knapp zwei Stunden dauert.

Beliebtes Ausflugsziel ist der Mühlenhof am Rand von Breckerfeld. Dort finden täglich Besichtigungen der Bockwindmühle statt. Die alte Finkenberger Mühle, eine Wassermühle, lädt auch zu Besichtigungen ein. Wichtig für die Freizeitgestaltung in Breckerfeld sind die Glör-Talsperre, die Ennepe-Talsperre und die Heilenbecker Talsperre. "An den Talsperren kann man wandern oder Fahrrad fahren. Für diese landschaftlichen Besonderheiten lohnt sich die Fahrt nach Breckerfeld", sagt der Bürgermeister der Kleinstadt.

Die wichtigsten Wanderwege der Stadt kann man sich von vier Punkten aus erschließen: dem Ortskern Breckerfeld, dem Parkplatz an der Dahlerbrücker Straße, dem Ortsteil Zurstraße, Waldbauerstraße und den Jakobusweg nach Breckerfeld vom Stadtkern.

Im Winter, sobald Schnee gefallen ist, steht in Breckerfeld der Wintersport an der Spitze der Freizeitgestaltung. "Es gibt einen Schlepplift und einen Rodelhang für die ganze Familie", sagt Tourismus-Expertin Larissa Schipper. Ein Schneetelefon informiert über die Wetterlage und die Aktivitäten in Breckerfeld. Wer sich lieber bei warmen Temperaturen verausgabt, kann das in der Kleinschwimmhalle machen. "Unser Schwimmbad ist für alle, ob jung oder alt, richtig", sagt Schipper.

Wer Breckerfeld zu Beginn des neuen Jahres erkunden möchte, kann das beim Besuch des Hallenfußballturniers des SW Breckerfeld machen - 6. bis 8. Januar. Am 15. Januar gibt es einen literarischen Frühschoppen im Heimatmuseum und am 21., 22., 27. und 29. Januar ein Bürgertheater der Bürgerstiftung im Martin-Luther-Haus.

