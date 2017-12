später lesen Radevormwald Hobby Singers ehren zwei langjährige Sängerinnen FOTO: Hobby Singers FOTO: Hobby Singers 2017-12-22T17:52+0100 2017-12-23T00:00+0100

Der Damenchor Hobby Singers feierte im Sängerheim in Hahnenberg seine Weihnachtsfeier. Nach einem gemeinsamen Essen mit selbst gemachten Salaten, Fleisch und einem Dessert gab es einen gemütlichen Abend. Die Chormitglieder stimmten Weihnachtslieder an und wichtelten, was für viel Spaß sorgte, berichtet Pressesprecherin Angelika Genster.