Michael Sallmann: Hohe Steuersätze sind kontraproduktiv

Der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Oberberg in Gummersbach spricht über die Wirtschaftslage im Bergischen Land.

Radevormwald Die Wirtschaft reagiert sensibel auf Veränderungen und Krisen in der Welt. Trifft das auch auf die Wirtschaft vor Ort zu? Michael Sallmann, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Oberberg in Gummersbach, spricht im BM-Interview über die Wirtschaftslage im Bergischen Land und die Auswirkungen von Donald Trump, Brexit & Co.

Herr Sallmann, wie ist es derzeit insgesamt um die Wirtschaftskraft im Oberbergischen Kreis bestellt?

Sallmann Die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Erwartungen an die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind insgesamt gut. Über 90 Prozent der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend. Und fast 89 Prozent sehen zuversichtlich in die nähere Zukunft - erwarten also bessere oder zumindest gleichbleibend gute Geschäfte.

Können Sie die wirtschaftlichen Strukturen im Oberbergischen Kreis kurz skizzieren?

Sallmann Die Wirtschaft in Oberberg ist stark geprägt von der Industrie. Fast 43 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten im Produzierenden Gewerbe. Schwerpunkte sind die Bereiche (Edel-)Stahl sowie die Kunststoffverarbeitung. Bei den Branchen sind Automotive, Maschinenbau und Verpackungen besonders stark vertreten.

Derzeit gibt es weltweit mehrere potenzielle Krisenherde. Inwieweit betrifft der Brexit die Wirtschaft in Oberberg?

Sallmann Großbritannien ist ein wichtiger Markt in Europa. Wenn die Wirtschaft in Großbritannien infolge des Brexits schwächeln sollte, würde dies auch Unternehmen aus der Region betreffen.

Und welche Auswirkungen könnte die "America-first"-Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf die bergischen Unternehmen haben?

Sallmann Noch ist es schwer, die Grundzüge der amerikanischen Wirtschafts- und Finanzpolitik als System zu erkennen. Aber die USA sind ein wichtiger Handelspartner der EU und Deutschlands. Wenn diese Wirtschaftsbeziehungen ernsthaft durch die Politik der neuen US-Regierung gestört werden, hätte dies Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland, und auch in Oberberg. Hier werden viele Zulieferteile für die Fahrzeuge deutscher Premiumhersteller produziert - und die meisten dieser Autos werden exportiert; viele davon in die USA.

Was müssen die Kommunen verbessern, um der Wirtschaft besser unter die Arme zu greifen?

Sallmann Die Kommunen müssen die Infrastruktur vor Ort in Schuss halten, den Breitbandausbau forcieren und als leistungsfähiger Dienstleister den Unternehmen schnell und flexibel zur Seite stehen. Besonders wichtig: Die Kommunen müssen genügend Potenzialflächen für Industrie und Gewerbe bereithalten, damit die erfolgreichen Unternehmen vor Ort weiter wachsen können. Dies sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Grundsteuer ist immer ein Thema. Wo sind Ihrer Meinung nach die Grenzen bei den Hebesätzen?

Sallmann Bei den Hebesätzen für die Gewerbesteuern und die Grundsteuern liegt NRW leider bundesweit ganz vorne - dies gilt leider auch für unsere Region. Mit jeder weiteren Erhöhung wird die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen geschwächt, weil Konkurrenten in anderen Bundesländern zum Teil deutlich weniger Gewerbe- und Grundsteuern zahlen. Und: Hohe Grundsteuern passen nicht zu Städten und Gemeinden, die für junge Familien attraktiv sein wollen. Wenn wir Menschen für die Region begeistern wollen, muss das Gesamtpaket stimmen - also günstiges Wohnen, gute Kinderbetreuung und Schulen, attraktive Arbeitsplätze bei erfolgreichen Unternehmen, Freizeit-, Sport- und Kulturangebote, Einkaufsmöglichkeiten für Jung und Alt. Da sind hohe Steuersätze kontraproduktiv.

Gestiegene Kaufkraft in Deutschland im vergangenen Jahr, gestiegene Inflation im Januar im Euroraum. Wird die Wirtschaft insgesamt instabiler?

Sallmann Die Binnenkonjunktur ist stabil auf gutem Niveau - dank hoher Beschäftigung, steigender Realeinkommen und niedriger Zinsen. Als Risiken sehen die Unternehmen zurzeit eher die möglichen Auswirkungen des Brexits und die unsichere Wirtschafts-, Finanz- und Außenhandelspolitik der USA. Außerdem stehen Europa und die EU in diesem Jahr vor Herausforderungen wie der Präsidentschaftswahl in Frankreich, der Lage in Italien und in Griechenland. Auch die Euro-Staatsschuldenkrise ist noch nicht gelöst.

Inwieweit betrifft die Wirtschaft im Euroraum denn auch die Wirtschaft im doch eher ländlich geprägten Bergischen Land? Welche Auswirkungen hat diese Wirtschaft auf die Region Obergberg?

Sallmann Die Unternehmen in Oberberg, besonders die Industriebetriebe, sind international unterwegs. Lieferanten, Partner und Kunden kommen aus ganz Europa, oft aus der ganzen Welt. Sobald es Störungen in einzelnen europäischen oder internationalen Märkten gibt, merken dies die Unternehmen schnell und unmittelbar.

Was müssen Räte und Kommunen machen, um den wirtschaftlichen Anschluss nicht zu verpassen?

Sallmann Die Kommunen müssen Flächen für Industrie- und Gewerbe ausweisen, entwickeln und bereithalten. Und sie müssen sich als lösungsorientierte Partner der ansässigen Betriebe verstehen.

Wie wichtig ist die Digitalisierung, die Wirtschaft 4.0?

Sallmann Die Digitalisierung verändert rasend schnell Gesellschaft und Wirtschaft. Wertschöpfungsketten werden neu sortiert; alle Unternehmen stehen vor der Herausforderung, in dieser neuen Welt den richtigen Platz zu finden. Dies kann den Unternehmen nur gelingen, wenn sie schnell und flexibel reagieren, Chancen erkennen und nutzen. Schnell und flexibel sind besonders mittelständische Unternehmen - gerade auch, weil in diesen Familienunternehmen sehr strategisch und in langen Zyklen gedacht wird.

Wo sehen Sie diesbezüglich die größten Vorteile?

Sallmann Individuelle Produkte und Problemlösungen - Stichwort: Losgröße 1 - sind schon heute die Stärke der mittelständischen Unternehmen. Die Digitalisierung fördert die Individualisierung und bietet den Anbietern einzigartiger Produkte samt für den Kunden nützlicher Serviceleistungen große Chancen. Qualität wird immer wichtiger und der Begriff wird zukünftig weiter und umfassender sein.

Und wo die größten Nachteile?

Sallmann Die weltweite Vernetzung schafft eine hohe Transparenz, auch beim Preis. Unternehmen, die ihren Kunden keine einzigartigen Vorteile bieten können, werden es zukünftig noch schwerer haben, im Wettbewerb zu bestehen.

DAS INTERVIEW FÜHRTE WOLFGANG WEITZDÖRFER

Quelle: RP