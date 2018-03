später lesen Radevormwald Hückeswagener Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen FOTO: meuter (archiv) FOTO: meuter (archiv) 2018-03-04T16:47+0100 2018-03-05T10:32+0100

"Zurück in die Zukunft" könnte das Motto einer Veranstaltung in Hückeswagen am Samstag, 16. Juni, lauten, wenn auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße und auf dem Bahnhofsplatz Fahrzeuge von Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen aus verschiedenen Epochen ausgestellt sein werden.

