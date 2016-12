Radevormwald: HVV begann 2007 mit Planung für Bau der Uelfebadbrücke

Eine der schönsten Attraktionen in Radevormwald, das Uelfebad, wird von den Mitgliedern des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) und den Mitarbeitern des Betriebshofs immer im Auge behalten.

Der HVV-Vorstand hat jetzt ein Hinweisschild zur Brückenbau-Aktion angebracht, auf dem noch einmal alle Beteiligten dieser unvergessenen Bürgeraktion aufgeführt sind, berichtet der zweite Vorsitzende des HVV, Michael Scholz. Gleichzeitig wurden dem HVV von der Wuppertaler Bereitschaftspolizei die Baupläne aus dem Jahr 1964 übergeben. Damals gab es mit einer spektakulären Einsatzübung einer Pioniereinheit der Bereitschaftspolizei aus Wuppertal Abbruch- und Neubauarbeiten.

2007 musste die Uelfebadbrücke wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Der Vorstand des HVV nahm sich des Wahrzeichens unter dem Titel "Kleinste Talsperre im Bergischen Land" an und organisierte eine groß angelegte Spendenaktion. 100.000 Euro kamen mit Geld- und Sachspenden zusammen, so dass am 9. Mai 2009 die neue Brücke eröffnet werden konnte. Um diesen für Radevormwald so bedeutenden Platz wieder in einen angemessenen Freizeitwert zu setzen, entschloss sich die Stadt zur Teilnahme am Projekt "Wasserquintett - Regionale 2010" - und dem Uelfebad besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

FOTO: D�rner, Hans (hdo)

Mit finanzieller Unterstützung der Landes gelang es, das ehemalige Freibad sowie sein gesamtes Umfeld zu einem attraktiven Freizeit- und Naherholungsziel für Jung und Alt umzugestalten. Die beiden "Planer" Michael Faubel und Markus Radermacher achteten von Beginn an auf einen barrierefreien Zu- und Rundgang des Geländes.

Einen nicht unerheblichen Anteil am aktuellen Erscheinungsbild hat der Betriebshof der Stadt. Neben der laufenden Grünpflege der gesamten Anlage trugen die Mitarbeiter mit eigenen Ideen dazu bei, den Aufenthaltsort zu verschönern. Sei es mit dem Einsatz wiederverwerteter Pflastersteine aus der Innenstadt oder - nach Trockenlegung der Uelfe - mit alten Mauersteinen vom Grund des Bades. Fischmotive auf dem Laufpflaster hinter der Brücke, neue Uferbefestigungen oder eine Podestanlage für eine Ruhebank - die Mitarbeiter haben ihre Ideen gut umgesetzt, lobt Scholz.

(wos)